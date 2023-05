Globo rastreado por el ejército estadounidense podría sobrevolar México

El ejército estadounidense se encuentra rastreando un globo misterioso (aparentemente no espía) que voló por los cielos de Hawaii, sin embargo, hasta el momento se desconoce qué es y a quién pertenece, pero de acuerdo con DailyMail, es muy probable que en un par de días llegue a México.



Tres funcionarios indicaron a NBC News que no creen que el objeto pertenezca a China, por lo que el Pentágono no emprenderá acciones militares, como sí lo hizo hace tres meses cuando un aparente globo espía chino fue captado por los cielos de Montana, pero fue hasta que se dirigió a la costa de Carolina del Sur donde fue derribado.

El presidente Joe Biden ordenó en su momento que se derribara el objeto en medio de los temores de seguridad, ya que el dispositivo pudo recoger información confidencial de los sitios militares estadounidenses.

China había afirmado que el objeto era un globo meteorólogo que se había desviado de su curso, y los funcionarios calificaron el tiroteo como una “reacción exagerada”.

En esta ocasión, los funcionarios indicaron que si bien el objeto cruzó algunas partes de Hawaii, no pasó por ninguna zona sensible y no se convirtió en una amenaza para el tráfico aéreo o la seguridad nacional.

A través de un comunicado de prensa, el portavoz del Pentágono indicó que el globo flotaba a unos 36,000 pies y que no había “ningún indicación dique estaba maniobrando o siendo controlado por un actor extranjero o adverso. El globo no transitó directamente sobre la infraestructura crítica de defensa u otros sitios sensibles del gobierno de los Estados Unidos, ni presentó una amenaza militar o física para las personas en tierra”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo no tener información adicional sobre el misterioso objeto.

“Con base en estas observaciones, el Secretario de Defensa estuvo de acuerdo con la recomendación de sus comandantes militares de que no se necesita tomar ninguna acción contra el globo. El globo ahora está fuera del espacio aéreo y las aguas territoriales de Hawái. Continuaremos rastreando el globo con la FAA”, se lee en el mismo comunicado.

