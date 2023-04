EE.UU. cree que globo espía chino recogió información de lugares militares sensibles

El globo chino que sobrevoló Estados Unidos a finales de enero y que fue derribado sobre aguas del Atlántico el 4 de febrero pudo haber recopilado información de inteligencia pero Washington señaló hoy que las precauciones tomadas evitaron que fueran datos de valor.

“Las medidas que pusimos en marcha ciertamente limitaron lo que China pudo recopilar”, dijo ante los medios la subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh.

El globo “espía” chino sobrevoló durante días varias zonas del país, como el estado de Montana (noroeste), donde se encuentra uno de los tres campos de silos de misiles nucleares existentes en Estados Unidos.

Singh apuntó que saben que el globo “podía ser maniobrado y dirigido” pero no entró en detalles sobre las zonas por las que pasó: “Lo que hicimos fue tomar medidas preventivas para limitar el valor de la inteligencia que podría recopilar”, sostuvo.

La información que recogió, según afirma la cadena NBC, fue “principalmente de señales electrónicas, que pueden ser captadas por sistemas armamentísticos o incluir comunicaciones del personal de la base, en lugar de imágenes”.

La subsecretaria de prensa insistió en que se actuó para proteger las instalaciones militares del país y subrayó que todavía se está evaluando qué tipo de información China pudo haber recogido con esa herramienta.

“Pero sabemos que con los pasos que tomamos proporcionó poco valor adicional a lo que hayan podido recopilar con satélites antes”, dijo.

El globo tenía un mecanismo de autodestrucción que podría haber sido activado a distancia por China, pero los funcionarios dijeron que no está claro si eso no ocurrió porque el mecanismo funcionó mal o porque China decidió no activarlo.

La subsecretaria de prensa recordó que empezaron a controlar a ese globo el 27 de enero y que para entonces ya habían averiguado que estaba vinculado con China y aplicado medidas preventivas. Añadió no poder confirmar si hubo retransmisión de datos en tiempo real del globo a China.

El hallazgo desencadenó una crisis bilateral entre ambos países. Pekín admitió que el globo le pertenecía, pero dijo en su defensa que se había extraviado y que se usaba para fines meteorológicos, no para espionaje.

El Pentágono argumentó que no era la primera vez que China enviaba globos espía a Estados Unidos, aunque esta vez el aparato permaneció más de lo habitual en territorio estadounidense. Por ello, Washington considera que el país asiático es una de las principales amenazas para su seguridad.

Con información de EFE

