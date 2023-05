Emma Watson explica por qué ha estado retirada de la actuación durante varios años

Desde hace tres años los fans de la actriz británica Emma Watson se han preguntado por qué no ha regresado con un papel protagónico en alguna película; ahora ella se presentó en un evento para promocionar una marca de ginebra que su hermano fundó, y dio a conocer el motivo de su ausencia.

Quien fuera una de las estrellas de la saga de películas de “Harry Potter” informó a Financial Times que todo se debió a que en sus recientes proyectos en cine ella no estaba involucrada al máximo, sino sólo como actriz: “Fue muy dífícil para mí el tener que salir y vender algo en lo que no tenía mucho control…Me hicieron responsable de una manera que comencé a encontrar realmente frustrante, porque no tenía voz, no tenía nada qué decir…Pero estoy feliz de sentarme y esperar a que llegue la próxima cosa correcta. Me encanta lo que hago. Es encontrar una manera de hacerlo en la que no tenga que dividirme en diferentes rostros y personas. Y ya no quiero cambiar al “modo robot”. ¿Tiene sentido?”

La más reciente cinta en la que Emma participó fue “Little women”, de 2019, en la que compartió créditos con Florence Pugh, Saoirse Ronan y Timothée Chalamet. Se dice que ella regresará al mundo del cine el año próximo, pero mientras tanto se ha enfocado en dirigir campañas publicitarias de ropa y promover la ginebra Renais, ya que ella misma es accionista de la empresa, a la cual considera el negocio familiar.

