Emma Watson celebra sus 33 años alejada de los paparazzi

Emma Watson celebró el pasado 15 de abril, celebró sus 33 años y de manera voluntaria se ha mantenido alejada de los focos para salvaguardar su vida privada.

Luego de cinco meses sin pisar una alfombra roja, este lunes fue vista en la fiesta de la Fundación Elton John contra el sida, que se celebró en West Hollywood Park en Los Ángeles.

A los 33 años, Emma es sin duda una actriz que ha tomado un rumbo diferente de su carrera, ya que vive alejada los focos y tiene paralizada su carrera actoral.

“La historia de mi vida ha sido de interés público, por eso yo me he esforzado tanto por tener una identidad privada”, dijo en una entrevista del 2017.

Su último gran proyecto fue “Mujercitas” de Greta Gerwing en el 2019. Pero esto es común en su carrera, ya que antes de este estreno llevaba dos años sin participar en una producción, la anterior fue el thriller “El círculo” y “La bella y la bestia” de Disney.

Ante esta particularidad de Emma, en el 2021 corrieron rumores de que se retiraba de la actuación y que se había comprometido con el empresario californiano Leo Robinton.

“Queridos fans, los rumores sobre si estoy prometida o no, o si mi carrera está inactiva o no, son formas de crear clicks cada vez que se revela si son verdad o no (…) Si tengo noticias, prometo que las compartiré con vosotros”, respondió la actriz a través de su cuenta de Twitter a estos rumores.

Sobre su vida amorosa es poco lo que se conoce, ya que luego de romper con Robinton, Emma sale con Brandon Green, de 29 años e hijo del multimillonario Sir Phillip Green, ex propietario de la firma de ropa Toppshop.

Emma y Green se les vio, el verano pasado, disfrutando del verano en Venecia. Presuntamente, estarían saliendo desde septiembre de 2021.

“No puedo hablar de mi pareja en público y después esperar que no nos saquen fotos paseando por la calle”, dijo en una entrevista con Vanity Fair en el 2017. “Creo que ir con tu novio a una alfombra roja, de alguna manera lo hace formar parte de todo esto. No me gustaría que la persona con la que estoy sintiera que está involucrado en una especie de circo”.

