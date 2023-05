“No quiero desperdiciar otro año de mi carrera”: Erick Gutiérrez analiza ofertas, ya no quiere ser suplente en el PSV Eindhoven

Aunque acaba de ganar la Copa de Holanda con el PSV Eindhoven y aún se encuentra peleando el título de la Eredivisie, el mediocampista mexicano Erick Gutiérrez ya se plantea la idea de abandonar el club para fichar con otro que le permita tener más minutos de juego.

En una entrevista para un diario local, el también jugador de la selección de México reveló que tiene varias ofertas serias, que se encuentra analizándolas y que esta podría ser su última temporada con los Granjeros.

“No quiero desperdiciar otro año de mi carrera. Al final, hay demasiados partidos en los que no juego. Tengo tres o cuatro ofertas serias y ya no cometo el error de ignorarlas y terminar en la banca. ¿Mi último año aquí? Podría ser”, expresó para Trouw.

Estas declaraciones llegan 5 años después de su arribo al club holandés, ya que se unió a sus filas en el 2018; en ese tiempo ha disputado 138 encuentros y ha marcado 12 goles.

“Nunca estoy seguro de si voy a entrar, esa es mi situación todos los fines de semana. Cada partido siento que mi lugar está en juego. Lo he aprendido en los últimos cinco años”, mencionó el canterano de los Tuzos de Pachuca.

“No juego con miedo a ser sustituido. Hago mi trabajo y si me cambian o si no participo es decisión del entrenador, respeto eso”, acotó.

Aunque tiene contrato firmado hasta el 2025, el jugador sabe que algún club que esté interesado en sus servicios podría llegar a un acuerdo con el PSV en ese sentido y, de hecho, dejó claro que para él el tema económico no es prioritario.

“El dinero es importante, pero si no juego, no lo disfruto. Estás sentado en la banca, los minutos pasan. Me da vergüenza cuando empiezo el calentamiento como reserva“, sentenció.

Inmediatamente después, explicó que es difícil mejorar su estilo de juego si no le dan regularidad en la cancha.

“He tenido que adaptarme, pero… ¿cómo puede ser eso si no juegas?, ¿Cómo llegas a conocer a la competencia si no juegas tres o cuatro partidos seguidos? No juegues durante un mes y luego tienes que hacerlo. Puedes volver a disputar 90 minutos de una sola vez o te vas de nuevo después de 45 minutos. No puedes hacer eso sin ritmo, yo ya no tenía confianza”, concluyó.

