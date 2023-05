Qué es la Darkweb y la Deepweb: por qué las investigan las autoridades

La internet que todos conocemos y usamos regularmente se llama “surface web”, y consiste en los sitios web que son indexados por los motores de búsqueda como Google y Bing. Sin embargo, hay dos términos más específicos que se refieren a áreas más profundas de la internet: la Darkweb y la Deepweb.

La Deepweb se refiere a todo el contenido en internet que no está indexado por los motores de búsqueda. Esto incluye cosas como archivos privados en la nube, contenido de bases de datos privadas, y mucho más. De hecho, se estima que el 90% de internet se encuentra en la Deepweb. La mayoría de este contenido no es malicioso, simplemente no está destinado a ser público.

Por otro lado, la Darkweb es una parte de la Deepweb que está específicamente diseñada para ser anónima y privada. Esta se accede mediante redes privadas como Tor, que enmascaran la dirección IP del usuario. En la Darkweb se pueden encontrar una gran variedad de sitios web, algunos de los cuales son legales, como foros de discusión anónima, wikis de información sensible, y sitios de denuncias anónimas. Sin embargo, la Darkweb también es conocida por ser el lugar donde se venden todo tipo de cosas ilegales, como drogas, armas, información robada y pornografía infantil.

Es importante destacar que no todo lo que se vende en la Darkweb es real o legítimo. A menudo, los sitios de venta de drogas o armas son en realidad estafas. Pero aunque gran parte del contenido de la Darkweb es ilegal, la gran mayoría de la actividad en línea se lleva a cabo en la surface web.

¿Por qué las autoridades investigan la Darkweb y la Deepweb?

Las autoridades suelen investigar la Darkweb y la Deepweb debido a la naturaleza anónima y privada de estas áreas de la internet. Al ser difícil rastrear a los usuarios en estas redes, se han convertido en un refugio para actividades ilegales como el tráfico de drogas, la venta de armas y la explotación infantil. Las investigaciones en la Darkweb a menudo tienen como objetivo desmantelar estos sitios web y detener a las personas detrás de ellos.

Un ejemplo de esto fue la reciente detención, en varios países, de más de 288 personas acusadas de formar parte de una red de narcotráfico que operaba a través de la Darkweb. Dichas detenciones se produjeron luego de una investigación que contó con la colaboración del FBI, la Europol y las autoridades de varios países.

