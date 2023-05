Canelo Álvarez vs. John Ryder: cartelera, horario y dónde ver la pelea

Tras 12 años de ausencia, Saúl ‘Canelo’ Álvarez regresará a México este 6 de mayo para enfrentar a John Ryder en el estadio Akron de Guadalajara frente a más de 50 mil personas. El campeón indiscutido mexicano pondrá en juego sus cinturones de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

En la conferencia de prensa previa a la pelea realizada este miércoles, Canelo Álvarez mencionó que la noche del sábado será muy especial para todos los mexicanos y que piensa noquear al boxeador británico.

“Obviamente respetuoso abajo del ring, pero arriba del ring créeme que me preparo siempre para noquear y es lo que voy a buscar el sábado“, dijo.

“Estoy agradecido de volver como el mejor del mundo. Quiero brindarle esta pelea a todos los que me vieron crecer. Esa noche será muy especial, el defender mis títulos ante mi gente viniendo como el mejor del mundo y no cuando ya me estoy retirando”, agregó.

Cabe destacar que el boxeador tapatío subirá al ring tras someterse a una cirugía en la mano izquierda que lo mantuvo alejado por varios meses, por lo que será un verdadero desafío para el multicampeón mexicano.

Por su parte, John Ryder indicó que no desaprovechará la oportunidad de coronarse como el nuevo rey del peso supermediano y confía en que saldrá con el brazo en alto del cuadrilátero.

“Esta es una gran oportunidad para mí, muchas veces lo vi en mi carrera como un objetivo lejano y hoy no desaprovecharé esta oportunidad. Yo sí sé muy bien sobre el gran nivel y trabajo que tengo ante mí, pero hemos hecho lo mejor en este campamento y sé que saldremos victorioso este sábado”, expresó.

Canelo Álvarez, de 32 años, cuenta con marca de 58 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas como profesional. En cambio, John Ryder, de 34 años, posee récord de 32 triunfos, 18 de ellos por la vía rápida, y 5 reveses.

Horario y dónde ver la pelea Canelo Álvarez vs. John Ryder

La pelea Canelo Álvarez vs. John Ryder se realizará el sábado 6 de mayo a las 22:00 (hora de la Ciudad de México). En territorio azteca se podrá ver vía señal de TV abierta en el Canal 5 de Televisa y TV Azteca 7.

ESPN y Star+ transmitirá el combate para todo Latinoamérica y la plataforma de streaming DAZN hará lo propio para Estados Unidos a partir de las 22:00 hora del este y las 19:00 del pacífico.

Cartelera Canelo Álvarez vs. John Ryder

El evento Canelo Álvarez vs. John Ryder producido por DAZN y Matchroom Boxing contará con 11 peleas más. En la co-estelar de la noche, el mexicano Julio César ‘Rey’ Martínez defenderá el título mundial de peso mosca ante Ronal Batista, quien reemplazó al lesionado puertorriqueño McWilliams Arroyo.

También el boxeador mexicano, Gabriel Gollaz Valenzuela disputará con Steve Spark el título intercontinental superligero AMB, mientras que la cartelera la abrirá el duelo de peso semicompleto entre Oleksandr Gvozdyk y Ricards Bolotniks.

Aquí la cartelera completa:

– Saul ‘Canelo’ Álvarez vs. John Ryder (campeonato indiscutido de peso supermediano).

– Julio César ‘Rey’ Martínez vs. Ronal Batista (campeonato CMB de peso mosca).

– Gabriel Gollaz vs. Steve Spark (campeonato AMB intercontinental de peso welter).

– Oleksandr Gvozdyk vs. Ricards Bolotniks (peso pesado).

– Nathan Devon Rodríguez vs. Alexander Mejía (peso pluma).

– Bek Nurmaganbet vs. Argenis España (peso ligero).

– Lawrence King vs. Elio Germán Rafael (peso medio).

– Abilkhan Amankul vs. Fabián Ríos (peso pluma).

– Johansen Álvarez vs. Johan Rodríguez (peso pluma).

– Abilkhan Amankul vs. Jesus Moroyoqui Palomares (peso ligero junior).

– Carlos Rojo Vázquez vs. TBA (peso mediano junior).

– Jesús Larios vs. Alejandro Curiel (peso mosca junior).

