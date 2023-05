Los Chapitos emitieron una carta para deslindarse de las acusaciones de la DEA

Después de que el gobierno de Estados Unidos emprendió una campaña global en contra del Cártel de Sinaloa y sus operadores, principalmente los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, la respuesta por parte de la organización criminal no se hizo esperar y llegó de una manera muy peculiar.

Fue a través de una carta enviada a Grupo Milenio, en la que los llamados Chapitos se deslindan de producir y comercializar fentanilo, asegurando además que son víctimas de una campaña de persecución por parte de la DEA que los ha convertido en el grupo criminal más peligroso del mundo.

“Los Chapitos jamás hemos producido, maquilado o comercializado fentanilo ni ninguno de sus derivados. Somos víctimas de una persecución y nos convirtieron en chivos expiatorios. Esperamos que este escrito llegue a las personas indicadas”, se lee en el documento enviado.

Asimismo, en la misiva que fue reproducida por el noticiero Azucena a las 10, explicaron cómo está conformada la estructura del Cártel de Sinaloa, del cual negaron ser los líderes.

▶ "Jamás hemos establecido, a sabiendas, relaciones con quienes trafican fentanilo".



Hijos de ‘El Chapo’ responden a acusaciones de EU que los señala como responsables del tráfico de esta droga al país. Se dicen víctimas de una persecución.



📺 #AzucenaALas10 con @azucenau pic.twitter.com/WJcVPd7ucm — Milenio (@Milenio) May 4, 2023

“Del Cártel de Sinaloa, no somos la cabeza, ni estamos interesados en serlo. Lo que sí existe es un sinnúmero de grupos pequeños y grandes que tienen su base de operaciones en el estado o son integrados por personas de Sinaloa y operan en otras partes del país, o incluso en otras partes del mundo. Estos grupos operan de manera totalmente independiente a los demás y no nos rinden cuentas a nosotros, ni se las solicitamos”.

Mencionaron además que los grupos dedicados a la producción de fentanilo usan el nombre de Los Chapitos para no tener problemas con las autoridades. “Nos involucran a nosotros para obtener beneficios sin contar con alguna foto, grabación o video, se basan solo en dichos, no hechos. Es fácil cuando la persona a la que culpas no tiene derecho de réplica”, indicaron.

Por último, mencionan que no habían contado su versión porque no lo creyeron prudente, pensando que al quedarse callados y sin molestar a nadie disminuirían las consecuencias.

“Velaremos siempre por nuestra integridad y la de nuestra familia. No elegimos estar donde estamos. Nadie puede elegir su cuna. Quisimos elegir una vida distinta con buenos estudios, lo cual nos fue negado en su tiempo a causa de la cacería hacia nuestro padre”, culmina la carta.

Cabe señalar que el intermedario para hacer llegar dicha misiva a la producción del noticiero fue el abogado del Chapo Guzmán, José Refugio Rodríguez, quien explicó que la carta va dirigida a la DEA.

Al ser cuestionado sobre si el documento sería enviado al presidente de México, el abogado señaló: “Más que dirigida a las autoridades mexicanas, está dirigida a la DEA, de que la información que tiene no es la correcta y dónde le piden que se investigue para que se deslinde responsabilidad de ellos. No es hacia el gobierno mexicano”.

Sigue leyendo:

– Estados Unidos difundió los nuevos carteles de recompensa por los Chapitos.

– La Casa Blanca reafirma que seguirá persiguiendo al Cártel de Sinaloa pese a críticas de México.