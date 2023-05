Luna llena de mayo 2023: ritual para atraer el dinero y mejorar tus finanzas

La luna llena de mayo, conocida como Luna de Flores, es el momento perfecto para hacer crecer tus finanzas y atraer el dinero, solamente necesitas las herramientas adecuadas para sintonizar esta energía y para ello puedes recurrir a un sencillo ritual casero.

Seguramente te preguntas cómo es que esta lunación puede ayudarte con tus temas financieros. El secreto se encuentra en el significado espiritual de la Luna llena de Flores. Los nativos americanos la nombraron así a la luna llena de mayo para distinguir la época donde las plantas florecen con más abundancia.

En esta parte del año la energía primaveral es más potente y hace crecer las flores, al mismo tiempo, puede florecer nuestra economía y un ritual es el puente que conecta ambas frecuencias vibratorias. Es por eso que hemos elegido una receta casera para que puedas aprovechar el significado espiritual de la Luna de Flores.

Ritual para hacer crecer tus finanzas en la Luna de Flores

Para hacer funcionar este ritual, míralo como si regaras las plantas de la abundancia. El objetivo es hacer crecer tu economía personal aprovechando la energía de esta lunación, explicó el sitio Ohlalá!.

En una olla grande, pon a hervir agua y cuando esté en su punto de ebullición agrega pétalos de flores, manzanilla, hojas de guayaba, menta y albahaca. Deja que su esencia se combine por unos minutos, ahora coloca tus manos encima del vapor con la precaución de no quemarte.

Pide al universo que te guíe por el camino del éxito y te brinde la sabiduría para aprovechar las oportunidades en el camino.

Apaga el fuego y deja reposar alrededor de 15 o 20 minutos. Cuando sientas que esté a una temperatura agradable para tu cuerpo, date una ducha y al final vierte esta mezcla de cuello a pies mientras visualizas abundancia financiera.

La recomendación es hacer este baño ritual durante 3 días seguidos para potenciar los efectos.

Cabe señalar que la Luna llena de Flores también es un eclipse lunar en Escorpio. Los astrólogos no recomiendan hacer rituales cuando hay eclipses porque dicen que son lunas recargadas y pueden causar algo similar a un “corto circuito” en nuestras intenciones. No obstante, este ritual solo es para canalizar esta poderosa energía hacia nuestras finanzas y no tiene la intención de interceder en tu destino.

Sigue leyendo:

• 4 signos del zodiaco comenzarán una nueva vida en mayo de 2023

• Eclipse lunar de mayo 2023: a qué signos del zodiaco afectará más

• Cuál es la piedra de nacimiento de quienes cumplen años en mayo