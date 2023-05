Avanza en Iowa un proyecto de ley para permitir que los niños trabajen más y vendan alcohol

Los legisladores del Senado de Iowa aprobaron un controvertido proyecto de ley que permitiría a los menores de edad trabajar más horas y trabajar en labores actualmente prohibidas para niños y adolescentes, como servir alcohol en restaurantes, según Des Moines Register, en una de las recientes legislaciones establecidas en varios estados que eliminan restricciones al trabajo infantil.

Si es firmado por la gobernadora republicana Kim Reynolds, quien expresó su apoyo a la medida, el proyecto de ley permitiría a los jóvenes de 14 y 15 años trabajar dos horas adicionales por día cuando la escuela está en sesión, de cuatro a seis horas.

También podrían trabajar hasta las 9 p.m. durante la mayor parte del año y hasta las 11 de la noche del 1 de junio al 4 de septiembre, dos horas más tarde de lo permitido anteriormente.

El proyecto de ley también permitiría que los jóvenes de 16 y 17 años trabajen las mismas horas que un adulto.

Otra de las disposiciones del proyecto de ley permitiría a los adolescentes de hasta 16 años servir alcohol en los restaurantes durante las horas en que se sirve la comida, si su empleador tiene un permiso por escrito de su padre o tutor.

El proyecto de ley levanta las “restricciones innecesarias” a los menores que desean trabajar y crea nuevas oportunidades para que los jóvenes “trabajen para salir adelante en la vida o ahorrar dinero para la universidad”, dijo la gobernadora republicana Kim Reynolds a The Washington Post.

Los demócratas y los defensores laborales criticaron el proyecto de ley, que dicen que pondrá en peligro a los niños al permitirles trabajar en campos peligrosos como techado, excavación y demolición, siempre que sean parte de programas educativos o de aprendizaje y un padre haya otorgado permiso para el trabajo.

“No debemos olvidar que los niños y los jóvenes son nuestro futuro”, dijo el senador estatal demócrata Todd Taylor durante los debates sobre la medida el mes pasado. “Merecen ser protegidos, educados y tener la oportunidad de alcanzar su máximo potencial”.

Los sindicatos también han realizado protestas contra el proyecto de ley.

Charlie Wishman, presidente de la Federación Laboral de Iowa, dijo a Des Moines Register que los esfuerzos para flexibilizar las leyes de trabajo infantil en EE.UU. eran “una forma perezosa de lidiar con el hecho de que ciertos estados no tienen suficientes trabajadores”.

“¿Podemos dejar que los niños sean niños?” preguntó Wishman. “Fue hace unos 120 años cuando decidimos que queríamos asegurarnos de que los niños pasaran la mayor parte de su tiempo en la escuela y no en un lugar de trabajo, y especialmente no en un lugar de trabajo peligroso”.

Wishman citó investigaciones que encontraron efectos adversos graves para los adolescentes que trabajan más de 20 horas a la semana.

Más estados dejan de brindar protección laboral a niños y adolescentes

Durante los últimos dos años, al menos 10 estados han introducido o promulgado leyes para cambiar las reglas que rigen los requisitos de trabajo infantil en Estados Unidos.

En 2022, New Hampshire y New Jersey aprobaron leyes que amplían el horario de trabajo de los adolescentes. Los legisladores de New Hampshire también relajaron las reglas para servir mesas donde se sirve alcohol, lo que ahora permite que los niños de 14 años lo hagan, en comparación con el mínimo anterior de 15 años.

Este año, los legisladores han adelantado más proyectos de ley en estados como Georgia, Missouri, Nebraska, Ohio e Iowa.

Algunos cambios en las reglas, como permitir que los adolescentes trabajen más tarde en el verano, suenan bastante inocuos, pero otros han causado más preocupación, como una propuesta en Minnesota para permitir que los jóvenes de 16 y 17 años trabajen en obras de construcción, y una en Iowa. eso permitiría a los niños de 14 años trabajar en refrigeradores de carne.

Con información de The Washington Post, Des Moines Register, CNN, The Guardian y Vox

Sigue leyendo:

– Gobernadora de Arkansas firma una ley que elimina regulaciones contra el trabajo infantil

– EE.UU. impone multa millonaria a empresa por contratar niños para limpiar plantas empacadoras de carne

– Niños de 10 años trabajaban hasta la madrugada en un McDonald’s de Louisville sin recibir pago