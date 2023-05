Carolina Sandoval lo hace de nuevo y arremete contra quienes dicen que tiene el cuerpo como “gelatina”

Con un contundente mensaje y un atrevido video, la presentadora Carolina Sandoval puso un alto a las críticas sobre su cuerpo y demostró que no tolerará más faltas de respeto hacia su persona. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Desde su cuenta oficial en Instagram, la famosa conocida como ‘La Venenosa’ presumió sus curvas de infarto en el patio de su casa con un diminuto traje de baño de dos piezas en color rosa.

“Acá con mi cuerpo favorito o sea el mío del cual estoy enamorada y al parecer muchos también. Acá en mi rincón favorito de mi casa o sea mi patio con mi ropa favorita, acá dándoles las buenas noches a los que dicen que no les gusta mi contenido, pero lo ven y lo vuelven a ver“, escribió Carolina Sandoval para acompañar el clip.

A pesar de sus fanáticos de ‘hueso colorado’ no tardaron en llenarla de piropos por su despampanante figura, no faltaron aquellos detractores que aprovecharon para criticar su complexión. Sin embargo, la famosa no se quedó callada y respondió a cada uno de los comentarios negativos.

“Haz mucho ejercicio, pero estás muy blandita, una gelatina”, sentenció un usuario, a lo que ella contestó contundente: “Amore te enviamos besos”. Por si fuera poco, en otra publicación le dijeron: “¡Horror! Blanda por todas partes”, mientras que ella contraatacó diciendo: “Y qué horror, tú tan aburrida”.

Cabe recalcar que a su defensa salieron varios fans que pidieron un alto a los mensajes cargados negatividad: “Pero por Dios que es ese ataque entre mujeres, mis amores más amor propio, más apoyo de género que falta de sororidad @venenosandoval es una mujer que muestra las cosas tal y como son y no como uds las quieren ver”, escribió una usuaria.

