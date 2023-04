Carolina Sandoval se destapó de la cintura para abajo y dijo: “Del cuerpo de nadie se habla”

La venezolana Carolina Sandoval tiene ya un buen rato fuera de las pantallas de televisión pero creando un contenido poderoso en las redes sociales. A través de ellas, sobre todo de Instagram, “La Venenosa” ha seguido como muchas mujeres empoderando a otras que no tienen el alcance o la misma seguridad que la periodista. En esta ocasión usó su propio cuerpo para decir que del mismo, no se debe opinar.

La periodista venezolana Carolina Sandoval siempre se ha caracterizado por ser una mujer que no tiene pelos en la lengua. Sin embargo, no es un secreto que no muchas de sus seguidoras gozan de esa seguridad. Justamente de eso se trata parte del contenido que genera el ex talento de Telemundo en Instagram. Esta vez usó un traje de baño diminuto que la destapaba de la cintura para abajo para dar a conocer su pensar.

Sandoval no lo hizo únicamente para presumir sus curvas sino para dejar claro que no sólo se siente segura de sí misma, sino muy orgullosa de cómo se ve después de tantas luchas. Agregó que nadie debe hablar, ni opinar del cuerpo de ninguna persona. Nuestra misión ahora en esta nota no es hacerlo de ella, sino transmitir su importante mensaje. View this post on Instagram A post shared by ॐ🧿Carolina Sandoval🧿ॐ (@venenosandoval)

“Del cuerpo de nadie se habla. ¿Qué les pareció mi entrada triunfal?… Cada vez que suba una foto, la subiré sin filtro… Esta es la Carolina Sandoval modelo 2023… Esta es la modelo que quiero ser”, fue parte de lo que todo lo que dijo durante un en vivo al tiempo que se arreglaba y mostraba en traje de baño desde República Dominicana, donde la periodista estaba pasando unos días. Como siempre, también compartió parte de sus anécdotas con sus fieles seguidores.

Carolina contó que cuando era joven amaba bailar merengue. Recordemos que esta es la música que llegó a los países de Sudamérica y ella nació en Caracas, Venezuela. Así que también bailó y hasta cantó alegrándole así el día a muchos.

No cabe duda que la venezolana no para de dar de qué hablar y sobre todo de trabajar, para que cada vez más sean las mujeres curvys que logren amarse y sentirse radiantes tal cual como se ven. No en vano goza con casi 3 millones de seguidores en Instagram.

