Video: Jomari Goyso invade la privacidad de Carolina Sandoval y muestra a detalle su clóset

Jomari Goyso, quien es el experto en moda de Univision, tiene una relación muy cercana con Carolina ‘La Venenosa’ Sandoval y quedó más que demostrado con el reciente video que compartió en Instagram y que lo muestra invadiendo la privacidad de su clóset.

El video, con duración de unos cuantos minutos, inicia con el español llamándole la atención a su amiga por romper varias reglas no escritas de los vestidores, como comer en ellos y tener plantas en su interior.

“EL CLOSET DE CAROLINA SANDOVAL!! puede parecer que tenemos una relación “tóxica” pero realmente es estable y honesta! Lol 😂 love u @venenosandoval”, se lee en el texto con el que Jomari acompañó su divertido material.

Gracias a su video pudimos notar que la pared del clóset de Carolina Sandoval es de color verde, mientras que en su interior tiene una isla central para sus accesorios, un espejo en forma de óvalo, así como diversos cajones para sus outfits y para su amplísima colección de zapatos y bolsas.

“Yo no puedo ser discreta. El problema conmigo es que yo me visto como me siento”, fue como ‘La Venenosa’ respondió a las críticas y comentarios de Jomari sobre lo glamourosa que viste.

Además de mostrar el interior de su armario, Carolina también le hizo una pasarela a Jomari, con lo que nos dejó más que claro que como modelo es muy buena presentadora.

“Me orine 😂😂😂😂 cuando vi mi pasarelaaaaaaaaa 😂😂😂😂 @jomarigoyso la próxima CLASES de pasarela😂 #cosasquelepasanalavenenosa. TE AMO MAL 😂😂😂😂 me voy contigo a ESPAÑA😂😂😂 #cosasquesientecaro” , se lee en los comentarios que Carolina Sandoval le dedicó a su amigo.

