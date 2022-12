Hijo de Lourdes Stephen da tierno house tour por su recámara y su baño decorados por Navidad

El pequeño Michael Victor, quien es hijo de Lourdes Stephen y tiene tan solo 6 añitos, no cabe de la felicidad por la próxima llegada de la Navidad y así lo demostró con la hermosa decoración de su recámara y su baño.

En un video, compartido por su propia madre en Instagram y musicalizado con el tema All I Want for Christmas is You, el pequeñín nos dio muy emocionado un tour por esos dos espacios de su dulce hogar.

“Llegó la #Navidad a la habitación – y hasta el baño – de #MichaelVictor 🎄🎅❤️”, se lee en el texto que escribió periodista y presentadora dominicana.

La puerta de su dormitorio la forró con un inmenso Santa Claus con la leyenda ’Merry Christmas’, mientras que su cama, que tiene forma de una casa de madera, ya cuenta con ropa de cama con la imagen de Papá Noel y le puso, en la parte más alta, dos enormes esferas en tono rojo y blanco.

En sus mesitas de noche puso un arbolito decorado con elementos en rojo y un letrero con la leyenda ‘North Pole’.

A continuación mostró su baño en el que puso al mismo Santa Claus de la puerta de acceso y de su ropa de cama. Santa está presente en la cortina de su ducha, en la tapa de su wc y en sus tapetes de baño, mientras que su despachador de jabón en un muñeco de nieve.

La decoración y la gran emoción con la que Michael Victor presumió su dormitorio no pasó desapercibido por los fans de su mamá y varias celebridades, quienes lo llenaron de felicitaciones.

Sigue leyendo:

Daniella Álvarez y Daniel Arenas presumen enamorados la decoración de su casa por Navidad

Fan se vuelve viral por iluminar y musicalizar su casa por Navidad con tema de Bad BunnyFotos:

Mario Cimarro presume su árbol de Navidad muy bien acompañado de su tierna bebita

Video: Lili Estefan ‘gasta una fortuna’ en la increíble decoración de su casa por Navidad