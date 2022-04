Carolina Sandoval muestra su colita en tanga y confirma que no se cortará el estómago

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Mientras Olga Tañón presume su cirugía bariátrica y además dando a entender, sin querer, que su compatriota Adamari López también, a pesar de que esta última ya dijo que su pérdida de peso se debe a que dejó de comer en exceso, Carolina Sandoval ha salido a decir todo lo contrario. “La Venenosa” se dijo que no se cortará el estómago presumiendo su colita en bikini frente al espejo.

“Estaba yo en mi cama probándome un traje de baño de estos que me regalaron y con un monólogo interno. Dios mío, ¿Cómo hago para que la gente entienda que yo no me quiero cortar nada, que yo no me quiero operar el estómago, que no me quiero poner nada aquí adentro para me quite las ganas de comer? No, no, no, mi mamá me regañaba mucho cuando yo estaba chiquita para que yo comiera…”, fueron parte de las palabras de la periodista Carolina Sandoval al tiempo que mostraba su cuerpo sin filtros vistiendo una tanga en frente del espejo.

Además, la ex conductora del programa de Telemundo que dejó salir al aire el año pasado “Suelta la Sopa”, expresó una serie de puntos en la misma publicación diciendo que no caería en la presión de hacer lo que la sociedad le ha dictado. La venezolana ya vivió eso en el pasado cuando se aumentó su busto y está segura de no querer pasar por lo mismo nuevamente. Además, Carolina Sandoval siempre ha defendido la idea de que cada quien hace lo que le parezca con su cuerpo y ella claramente no cede ante presiones, ni estándares.

Esto ha roto todo tipo de paradigmas. Sobre todo porque el medio del que viene la venezolana es la televisión. Es decir, la imagen es algo fundamental. Para el momento en que Carolina Sandoval empieza en Suelta la Sopa se marca un hito en las formas de contar las noticias de espectáculos y en el perfil físico de una conductoras de televisión. De ahí se ha sostenido hasta el día de hoy. Aunque aparezca en paños menores, cada publicación tiene un mensaje y abundan los del amor propio y la aceptación. En su Podcast “Cuéntamelo Todo” pueden escuchar más.

