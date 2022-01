Ana Patricia, Carolina Sandoval, Alejandra Espinoza, Jomari Goyso y más famosos que logran el éxito en sus podcast

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace un año, una compañía llamada Pitaya tuvo un sueño: que los latinos de Estados Unidos tuviéramos nuestro propio espacio en una plataforma no tan nuestra, los podcast. Que nos hablaran de lo que queremos, y quienes queremos.

El primer paso fue buscar cómplices entre los más queridos, talentos como Ana Patricia Gámez, Jomari Goyso, Alejandra Espinoza, Giselle Blondet, Carolina Sandoval y Yordi, entre otros.

Algunos quedaron en el camino, y la mayoría se convirtieron en el momento feliz del público, cuando semana a semana les comparten una historia.

A un año del sueño que se convirtió en un hecho sin precedentes, hablamos con Jordi Oliveres, ejecutivo de Pitaya, quien nos cuenta cuál fue el secreto de descubrir el nuevo amor de los latinos: los podcast hechos para nosotros, por los nuestros.

Ana Patricia Gámez. Foto: Latin Iconos

-¿Te imaginabas un éxito tan grande en tan poco tiempo?

Jordi Oliveres: Decidimos crear la compañía porque justamente veíamos esta oportunidad enorme en el mercado latino para podcasts. Los latinos en Estados Unidos pasamos más horas viendo la tele que los no latinos, pasamos más tiempo escuchando la radio, música, en redes sociales, pero en podcasts estábamos atrás del consumo comparado con la población general, y las encuestas señalaban que ese atraso se debía a que los latinos no sabíamos cómo encontrar podcasts, que no había que hablarán sobre los temas que nos interesan.

-¿Cuál crees que es el secreto de un podcast? Porque un podcast te atrapa solo cuando lo descubres…

Jordi Oliveres: Es el que se pueden escuchar mientras haces otras actividades, entonces si tienes que pasar mucho tiempo en el coche yendo al trabajo, cuando vas al gimnasio, cuando haces el aseo de la casa… No es como una película o un vídeo de Youtube que tienes que estar haciendo eso específicamente. Y por otro lado, la gente dice que siente que se crea una conexión muy fuerte y muy personal con el host de podcasts… Has visto a Ana Patricia Gámez en la tele y te encanta lo que ves, pero no sientes que la conoces como si fuera tu amiga, y en el podcast que cuenta de su vida el personal, la gente lo describe como estar en la mesa con un amigo más, creo que es esa intimidad, esa cercanía y esa conexión que es sólo un podcast te la puede dar porque no te la dan otros medios de comunicación.

Jordi Oiliveres, ejecutivo de los exitosos podcast de Pitaya. Foto: Latin Iconos

-Sus podcast están hecho solo con talentos, ¿ese era el objetivo del éxito?

Jordi Oliveres: Definitivamente, pues creo que volviendo al tema de que los latinos decíamos que no había podcasts que hablaran a nuestros intereses, y que también muchos de nosotros no sabíamos cómo encontrar un podcast, nuestra idea fue: Busquemos al talento que sabemos que es muy querido por la comunidad, que habla de temas que interesan a la comunidad o sea en sus redes sociales, en la tele, en la radio, porque todos tienen presencia en varios medios diferentes. Aprovechemos también para buscar figuras que tienen millones de seguidores en sus redes, y que a través de las redes puedan decirle a la gente, “A lo mejor nunca he escuchado un podcast, pero es una experiencia increíble, vale la pena que escuchan mi podcasts”.

-¿Cómo es la cocina de un podcast de Pitaya?

Jordi Oliveres: Parte del reto fue buscar un concepto para los podcasts que le fuera a interesar al público, o sea que no sólo puede ser el podcast de una persona hablando media hora de lo que sea, hay que enfocarlo en algo que sea interesante, entretenido, entonces cada podcasts tiene un productor, que trabaja con el talento… Algo muy interesante de los podcast es que también puede recibir feedback del público muy rápido.

Carolina Sandoval estrena su propio Podcast. Foto: Latin Iconos

-¿Qué les dice la gente?

Jordi Oliveres: Que sienten esta nueva conexión y esta relación más íntima con los Host, que los están conociendo. Funciona muy bien cuando ellos usan la plataforma para hablar de algún tema personal, el tema más a fondo. Por ejemplo, una vez Ana Patricia habló de la relación con su esposo, y cómo lo conoció y su esposo estaba pasando por la sala y lo invitó a sentarse 5 minutos y ese podcasts fue un éxito inmenso, porque la gente nunca había oído hablar.

-¿Qué han descubierto ustedes en este proceso de sus talentos?

Jordi Oliveres: Nunca nos deja de asombrar lo profesionales, flexibles, responsables y abiertos que son en este trabajo… Revelan cosas de los podcasts que no le dicen a nadie. Jomari habló con su mamá en el podcast de cómo fue para la mamá no enterarse de que Jomari iba a tener una cirugía hasta que lo vio en sus redes. Ale Espinoza habló de por qué estuvo en el hospital… A mí me ha impresionado cómo son tan abiertos y cómo quieren de verdad conectar con su público.

Alejandra Espinoza y su hermana Damaris Jiménez. Foto: Cortesía Latin Iconos

-Ya alcanzaron el éxito, ¿qué sigue ahora que el público los conoce?

Jordi Oliveres: Estamos empezando, éste fue un primer año de salir con todo, a decir que ya hay podcasts para latinos en los Estados Unidos, ya estamos aquí y que claramente hay un gran apetito, no sólo del público sino también de las marcas se han sumado sponsors que jamás se habían anunciado en podcast para latinos antes, esa tendencia va a continuar, yo te diría que estamos felices de lo que hemos logrado, pero que a penas es el principio.

–Como compañía, ¿cuál es el mensaje que buscan darle a los latinos con esta plataforma?

Jordi Oliveres: Que sabemos que el contenido está hecho por gente de la comunidad para la comunidad, y que entendemos la increíble diversidad, que los latinos no somos una sola cosa, si no que venimos de muchos lugares diferentes. Todos tenemos historias, intereses diferentes y por eso tenemos una gran variedad de contenido, y cada vez más, que en los podcast de Pitaya vas a encontrar que hay muchas opciones que te va a hablar a ti y de un tema que te interesa a ti, y pero lo súper importante es que el contenido siempre sea auténtico, que represente la diversidad de nuestra misma comunidad.

‘Ana Patricia Sin Filtros’, ‘Entre Hermanas con Alejandra Espinoza y Damaris Jiménez’, ‘Cuéntamelo Todo con Carolina Sandoval’, ‘Sin Rodeo con Jomari Goyso’, ‘De Todo un Mucho con Yordi Rosado y Martha Higareda’, son algunos de los podcast de tus artistas favoritos.

MIRA LO QUE NOS CONTÓ CAROLINA SANDOVAL DE SU PODCAST:

