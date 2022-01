Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ana Patricia Gámez reveló que su esperada Navidad en México se convirtió en una ‘covidad’... Así, no es un error ortográfico, sino la nueva palabra que se inventó la querida mexicana, para darle un poco de humor al sueño que se convirtió en pesadilla para ella y su familia.

Tal como te contamos en diciembre, Anita estaba lista para vivir esa Navidad que tanto ama y que es tan nostálgica para ella: con su familia en su casa en México, pero en su podcast ‘Ana Patricia Sin Filtros’ contó que a los dos días de llegar un test de COVID le dio positivo.

Y no solo a ella, también a sus hijos Giulietta, Gael y más miembros de la familia: “Tenía mucha ilusión de pasar esta Navidad en México con mi familia y sí, así fue pero no solamente me dio COVID a mí, sino a mis niños, a mis hermanas, a mis sobrinos, a mi mamá y Luis no pudo llegar”, explicó.

Fue la primera Navidad, desde que está casada, que la pasa sin su esposo y sus hijos ¡sin su papá!… “Los niños me dieron pesar, sobre todo Giulietta que decía: ‘Mi papá no va a venir a pasar Navidad con nosotros, la Navidad es en familia’… Yo a Giulietta nunca le dije de esto porque se asusta“, explicó.

Es que su esposo viajaba en 23 de diciembre y ya para esa altura estaban todos contagiados, por lo que no tenía sentido ir a ser uno más. “Una Navidad la pasamos con mi familia en México, y otra la pasamos con la familia de Luis, ya sea en la ciudad de Miami o en donde nos vayamos de vacaciones”.

Recordemos que unos días antes de viajar a México, Ana Patricia estuvo participando en ‘Enamorándonos’ a donde fue a cubrir a Karina Banda, quien precisamente estaba positiva de COVID, al igual que Roberto Hernández y otros miembros del equipo… ¿Se habrá contagiado en el show?

“Estuve en ‘Enamorándonos’ en el último programa, no se suponía que iba a ser el último porque tenían un especial, desafortunadamente muchas personas salieron contagiadas de COVID mucha gente de la banda, de la producción, entre ellas Karina y me llaman a mí el viernes como a eso de la 1 PM, me preguntan si puedo hacer el show…

En el momento que me fui yo dije que si me ocupan me pueden llamar, que dentro de mis posibilidades ahí estaré y así sucedió… Hubo algo dentro de mí que me dijo: ‘¿qué tal si vas y te contagias?’… No puedo decir que ahí me contagié, la verdad que no, porque estuve también en el aeropuerto. Luis sí me comentó si estaba segura, y tomé todas mis precauciones”, contó en el podcast.

Pasaron una Navidad diferente, con muchos cuidados, no pudo casi ver a su abuelito, ni a las personas mayores de su familia, y cuando dieron negativo, se regresaron los tres a Miami.

Lo que no puede perdonarle al COVID Anita, es no haber podido ir a visitar a su padre en su tumba:

“No me pasó por la cabeza ir a despedirme de mi papá ,y no me lo perdono. Mi papá tenía su silla en casa que se sentaba en Navidad y nadie se sienta ahí, yo sí sentí que mi papá estaba presente con nosotros… Es fue mi Covidad”, concluye.

