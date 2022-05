Carolina Sandoval llora al hablar de su “Ansiedad” en su nuevo documental a estrenar el 23 de Mayo en Youtube

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Carolina Sandoval ha sorprendido a muchos al publicar en su cuenta de Instagram un video donde aparece llorando y hablando de una patología que afecta al casi 264 millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud: la ansiedad. Pocas son las personas y sobre todo figuras públicas se atreven a hablar de ello. “La Venenosa” lo ha hecho, pues asegura que quiere brindarle herramientas a quienes, como ella, han padecido lo mismo.

“Ahora que no me interrumpa nadie co**. No me interrumpa nadie porque yo no interrumpí a nadie. Estoy harta. Estoy harta que la gente me diga qué tengo que hacer, a la hora que lo tengo que hacer…. Estoy tratando de que mi ansiedad sepa que yo voy a ganar… Se me nubló la vista, tenía muchas ganas de llorar, ganas de salirme de ese carro. Yo me quería salir de ahí… Es muy parecida a mí. Se peina, se maquilla, se pone su mejor traje y, en el momento menos esperado, túkiti, te sale la ansiedad..”, se le escucha decir a Carolina Sandoval en una publicación en su cuenta de Instagram donde da a conocer la promoción de su documental “Ansiedad”.

“A N S I E D A D. ESTA TAMBIÉN SOY YO … MI DOCUMENTAL. PRÓXIMO 23 DE MAYO EN MI CANAL DE YOUTUBE!!! Durante años vengo batallando con esto, durante mucho tiempo he dedicado miles de horas para entenderme y con distintas herramientas ayudarme ayudando a otros que como yo transitan este camino . Sigo investigando, buscando de dónde y cómo empezó todo esto de la ansiedad en mi vida y todos los días hago mi mejor esfuerzo para llevarla con la frente en alto. Acá les comparto un bello trabajo hecho en equipo para que conozcan un poco más sobre mi ansiedad que puede ser la tuya…o de cualquier persona cercana a ti y que aún no se atreva a hablar de ella…”, escribió Carolina Sandoval a quien muchos conocieron por su participación en el programa que tuvo la cadena Telemundo, “Suelta la Sopa“. View this post on Instagram A post shared by ॐ🧿Carolina Sandoval🧿ॐ (@venenosandoval)

La periodista venezolana Carolina Sandoval es una de las famosas que destaca a donde llega, comenta o se asoma. Ya sea por su muy divertida personalidad, como por su exceso de honestidad y también por las polémicas que ha armado. Su salida de la cadena Telemundo fue una de las más sonadas en los medios de comunicación y en el internet. También ha sido un ejemplo como profesional y mujer latina demostrando que, sin el apoyo de las líneas editoriales de los medios, también se puede triunfar e incluso ganar más a nivel de dinero.

No es un secreto que “La Venenosa” logró monetizar muy bien su contenido en las plataformas digitales y la podemos seguir en prácticamente todas: Instagram, Youtube, Twitter, Facebook y escucharla en formato Podcast a través de iTunes y Spotify. Pero esto, muy por el contrario de lo que muchos pudiesen pensar, hace que el descanso sea poco y la presión mucha. La propia Carolina Sandoval lo ha hablado en algunas entrevistas de personalidad que ha ofrecido a lo largo de su carrera en los Estados Unidos.

Ahora ha confesado un lado de ella poco conocido o quizás, solo bien sabido por su grupo más cercano de amigos, familiares y colegas: su lucha contra la ansiedad. Misma que podremos ver gracias 360 Media Inc y Trinitus Productions a partir de mañana 23 de Mayo a través de su canal de Youtube. Sin duda el mismo promete y por supuesto es muy al estilo “La Venenosa“: haciendo todo el ruido posible.

Aquí les dejamos el tráiler de “Ansiedad”, en el cual el venezolano Nelson Bustamante tuvo mucho que ver y dirigió un equipo de trabajo que ya se ha alzado con varios Emmys por distintos trabajos en género documental. Por supuesto, también tuvo influencia la mano derecha y “gurú” en mucho de su contenido digital de Carolina Sandoval, el colombiano Iván Carrillo.

