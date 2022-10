Lucho Borrego dice que renuncia de Liliana Rodríguez le recordó a Carolina Sandoval

Liliana Rodríguez renunció de manera sorpresiva abandonando el set del nuevo programa de Telemundo, Siéntese Quien Pueda. Ante esto, sus compañeros de show entre ellos Lucho Borrego no sólo reaccionaron, sino que al colombiano el episodio le recordó al escándalo de Carolina Sandoval hace unos años en Suelta La Sopa.

El periodista colombiano Lucho Borrego dio una entrevista a la revista People en Español en ella habló de la reacción de la hija de El Puma, Liliana Rodríguez. “Lo primero que pensé fue en el capítulo vivido en el 2020 con Carolina [Sandoval]. Tuve un deja vu porque fue un momento de mucha tensión y doloroso cuando llevábamos tantos años trabajando juntos. En este caso, aunque similar, no creo que llegue siquiera a parecerse a ese momento. Gracias a Dios lo vivido en ese entonces, nos enseñó mucho”, dijo el talento de Siéntese Quien Pueda.

A pesar que la salida de la actriz y animadora venezolana fue un poco estrepitosa, Lucho le deseó lo mejor y hasta le augura un buen futuro: “…Si ella decidió esto, sin compartirlo del todo, trato de entenderla y bueno, estoy seguro que detrás de este movimiento vendrán nuevas cosas para ella…”. Liliana Rodríguez vía Instagram. pic.twitter.com/MFmLgUOF71— Miss News (@MissNews5) October 20, 2022

Borrego dijo querer mucho a Liliana Morillo. También dejó claro que la amistad de ellos es de vieja data y todo parece haber quedado en un muy buen sabor de boca. Tal como dice el colombiano, la venezolana no lo haría de otra forma.

Durante su participación en el programa de Telemundo, Liliana Morillo también tuvo diferencias con el periodista español, Alex Rodríguez. Ahí tocaron el tema de su delicada relación con su padre, el cantante José Luis Rodríguez. Esto le tocó la fibra a ella y terminó dándole una entrevista a su amigo y productor ejecutivo, Carlos Messner.

No hay duda que la renuncia de Liliana deja a muchos tristes. Compañeros y también fanáticos y seguidores del programa de televisión que la aprecian y admiran. Aquí les dejamos las palabras que dio Julián Gil ante su salida. View this post on Instagram A post shared by Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

