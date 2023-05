Jamie Foxx publica mensaje en Instagram, después de su sorpresivo ingreso al hospital

Jamie Foxx parece haber roto el silencio desde que se supo que estaba pasando un cuadro de salud importante recluido en un hospital en Atlanta. Hace casi un mes, su hija Corinne Foxx informaba en redes sociales que el actor de Hollywood había sufrido una complicación médica.

Jamie Foxx is still hospitalized a week after suffering an emergency ‘medical condition.’ Fox’s daughter Corinne Foxx posted the news that due to “quick and great care,” her father was “on his way to recovery.” Prayers up!!#jamiefoxx #actorjamiefoxx #prayersup #Hollywood pic.twitter.com/RLA9ykNPKa — We Talk Weekly LLC (@WeTalkWeekly) April 18, 2023

Poco se supo después. Recordemos que Jamie Foxx estaba en el show “Beat Shazam” que sale por la cadena FOX. Misma que buscó un suplente informado que el actor no estaría esta temporada. Así mismo su hija, quien coloca música en el mismo programa de televisión, tampoco estará. Obviamente, se encuentra al lado de su padre. View this post on Instagram A post shared by Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) View this post on Instagram A post shared by Corinne Foxx (@corinnefoxx)

Los detalles son escasos e inciertos. Pero el mensaje que publicó la cuenta de Jamie Foxx de Instagram también alentó a sus fans: ‘Aprecio todo el amor. Me siento bendecido’. Como indicó Perez Hilton, esto puede ser señal de una mejoría del actor de ‘Django Unchained’, ‘Ray Charles’ y ‘Collatreal’.

Al momento de la emergencia médica, el actor estaba en Atlanta para la filmación de “Back in Action“. Se supo que esta película reanudó las grabaciones con un doble de Jamie, mientras el mismo se recupera. Según informó el portal TMZ, al actor le quedaban por culminar 8 días de rodaje. View this post on Instagram A post shared by Corinne Foxx (@corinnefoxx)

