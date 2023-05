Renunció la Dra. Rochelle Walensky, directora de CDC durante la pandemia de Covid

La Dra. Rochelle Walensky dejará su cargo de directora de los Centros de Control yPrevención de Enfermedades (CDC), citando como motivo el progreso alcanzado por Estados Unidos para hacer frente al Covid.

Walensky anunció su decisión el mismo día en que la Organización Mundial de la Salud declaró que, por primera vez desde el 30 de enero de 2020, el COVID-19 ya no es una emergencia de salud pública mundial.

“Nunca me he sentido más orgullosa de nada de lo que he hecho en mi carrera profesional”, escribió Walensky en una carta al presidente Biden. “Mi mandato en CDC seguirá siendo para siempre el tiempo más preciado que he pasado haciendo un trabajo arduo, necesario e impactante”.

Walensky, de 54 años, dejará oficialmente su oficina el 30 de junio.

Biden seleccionó a Walensky para dirigir el CDC solo un mes después de ganar las elecciones presidenciales de 2020. En ese momento, Walensky, médico especialista en enfermedades infecciosas, enseñaba en la Escuela de Medicina de Harvard y trabajaba en hospitales de Boston.

En respuesta a la renuncia de Walensky, Biden le dio el crédito en un comunicado por haber salvado vidas estadounidenses y elogió su honestidad e integridad. “Reunió a nuestros mejores científicos y expertos en salud pública para cambiar el rumbo de las crisis urgentes que enfrentamos”, dijo el presidente.

“Ella lideró el CDC en quizás el momento más desafiante de su historia, en medio de una crisis absoluta”, dice Drew Altman, presidente y director ejecutivo de KFF.

“Ella tomó el timón un año después de la pandemia cuando se descubrió que los CDC habían cambiado la guía de salud pública basada en la interferencia política durante la administración Trump. Fue un momento extremadamente desafiante para los CDC. Altman y otros le dan crédito por tratar de despolitizar la agencia y ponerla en un mejor camino. Dirigió la agencia con “ciencia y dignidad”, dijo Altman.

El presidente Biden aún no ha nombrado un reemplazo.

