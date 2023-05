Aquivaldo Mosquera afirma que el fútbol mexicano es una potencia mundial por encima de Estados Unidos

Aquivaldo Mosquera es un recordado jugador en la Liga MX con el Pachuca y con el América y desde hace cinco años de su retiro se está preparando para ser entrenador. Ahora el exfutbolista colombiano afirma que el fútbol de México es una potencia mundial y está por encima de Estados Unidos.

“Estoy convencido que el fútbol mexicano es una potencia mundial y, obvio, debe seguir creciendo muchísimo y para crecer hay que hacer las cosas bien. Estoy convencido que Estados Unidos todavía no alcanza a México. Obviamente, ahí quieren acercarse, pero primero, en Estados Unidos no tienen los jugadores que tiene México”, aseguró Aquivaldo Mosquera. en entrevista con ESPN.

Aquivaldo Mosquera fue campeón en el fútbol mexicano con los Tuzos del Pachuca y también consiguió un campeonato con el América en 2013 sobre el Cruz Azul.

“México es un país muy futbolero y lo digo con todo respeto, Estados Unidos debe seguir creciendo mucho más. Sé lo que es el fútbol de México”, agregó Aquivaldo Mosquera.

El colombiano Mosquera destacó que no le gusta que en el fútbol mexicano hayan acabado con los ascensos y los descensos algo que desmotiva a la competitividad y que crea una disparidad en el torneo de la Liga MX.

“Le competían a la primera división y eso hoy no lo veo. Ahora es muy disparejo porque no hay ascenso ni descenso. Me sorprende que equipos históricos como Atlante, por ejemplo, no tengan la posibilidad de subir. Entiendo un poco lo que pretenden los directivos, que todos los equipos estén legalmente bien en todos los sentidos, pero ese no es el camino”.

Mosquera dirigirá al Inter de Querétaro y buscará llevar al equipo a la Liga de Expansión MX.

“Me piden que lleve el equipo a la Liga de Expansión. Eso es bueno porque la presión siempre me gustó. Para hacer grandes cosas tienes que contar con buenos jugadores y hay que buscarlos”, afirmó el ex Águilas del Ámerica.

