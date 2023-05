Aljamain Sterling vence a Henry Cejudo en su regreso a la UFC y retiene el título de peso gallo

Luego tres años retirado del octágono, Henry Cejudo regresó a la UFC para recuperar el cinturón de peso gallo en manos de Aljamain Sterling, pero sus planes fueron totalmente frustrados. Triple C, como se le conoce, fue vencido por decisión dividida de los jueces por el jamaicano, quien retuvo el título en la edición 288 realizada en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey.

La pelea entre ambos fue muy pareja y con pocos momentos emocionantes, pero Sterling pudo aprovechar su ventaja en tamaño para dominar a Cejudo tanto en el suelo como en la lucha de pie. Al final, dos jueces calificaron la pelea 48-47 para el campeón jamaicano y el tercer juez le dio el mismo al peleador de ascendencia mexicana.

Con este resultado, Aljamain Sterling defendió con éxito por tercera el cinturón de peso gallo, sumó su novena victoria consecutiva en la UFC y ahora tiene el récord de más victorias (14) en la historia de las 135 libras. En cambio, Henry Cejudo, que no peleaba desde 2020 cuando defendió el título y se retiró de la organización, sufrió su tercer revés como profesional y fue vencido por primera vez en la categoría de peso gallo.

El medallista de oro olímpico de lucha en 2008, que no perdía desde 2016, reconoció que el combate con el campeón jamaicano fue más difícil de lo que esperaba y coqueteó nuevamente con el retiro.

“Es más duro de lo que pensaba. Él es un jugador. Han pasado algunos años, pero no hay excusas. Estuvo cerca, pero Aljamain hizo su trabajo, consiguió la victoria. Creo que volvemos y lo pensamos. Si no soy el primero, soy el último. Quién sabe, esta puede ser la última vez que me veas en el octágono“, expresó.

Asimismo, Sterling felicitó a Cejudo por su actuación y aprovechó la presencia de Sean O’Malley en el octágono para desafiarlo. El estadounidense aprovechó para hacer un careo con el campeón y por poco no se van a las manos. SEAN O'MALLEY ENTERS THE OCTAGON TO CALL OUT STERLING 😦#UFC288 pic.twitter.com/6WREFjS9cc— UFC (@ufc) May 7, 2023

Aljamain Sterling, de 33 años, sigue consolidándose como un gran peleador en la división y ahora cuenta con marca de 23 victorias y tres derrotas. Por su parte, Henry Cejudo, excampeón de peso gallo y mosca de la UFC, posee récord de 16 triunfos y tres reveses como profesional de MMA.

