La carta de tarot para la semana del 8 al 14 de mayo 2023

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2023. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Caballo de Espadas

1. Caballo de Espadas: Toda la vitalidad y el ímpetu de la juventud estará rodeando tu energía esta semana, aprovecha esta racha de fuerza para poner en marcha proyectos, sueños metas. Ten cuidado de medir tus alcances, este gran empuje de energía puede llevarte hacer las cosas sin medir las consecuencias de tus actos. Es momento de encontrar el equilibrio entre mente, cuerpo y corazón, si logras hacerlo podrás estar preparado para cualquier desafío, desde el mental hasta el físico. Te tocara ser el líder, en el trabajo, en la familia, tu buen juicio podrá poner en balance los problemas o rencillas que ahí existan. En el amor llegó el tiempo de dar el siguiente paso, llegó el momento de despejar las dudas, si no lo haces hoy, entonces cuándo. Cuida la salud de tus ojos, recuerda que es la primera ventana a la vida.

2. Sota de Copas

2. Sota de Copas: Puedes estar pasando por un momento de gran sensibilidad, pero esta sensibilidad te traerá grandes posibilidades de creación, las musas se apoderan de ti y harás cosas maravillosas con las manos, con tus pensamientos, con tus emociones, puedes plasmarlas tan ágilmente que puedes conquistar cualquier cuestión a partir de esta nueva y refrescante iluminación. Manejarás los cambios que se te presenten esta semana muy inteligentemente, sí claro, pones el corazón por delante, pero estas pasando por un momento de equilibrio perfecto en el corazón que no habrá duda de que esta vez él tiene la razón en guiarte para tomar cualquier decisión. Esta semana tendrás nuevas propuestas profesionales, pero no dudaras de seguir siendo fiel al lugar en donde ahora te encuentras por fin cómodo, cómoda. Tu salud emocional y física están en perfecta armonía, así que no dudes de seguir haciendo lo correcto para que esto siga siendo así por un largo periodo.

3. Ocho de Oros

3. Ocho de Oros: Gozarás de cada una de las cosas que tengas que hacer en el trabajo, más que un trabajo, esta semana lo sentirás como un placer, estar ahí, en la oficina, en el local, en la empresa, es apasionante, las alegrías y las satisfacciones que sientas estos días a través de tu profesión, hace mucho no las sentías, esto hará que recuperes la pasión por lo que haces, el gusto de levantarte para ir a trabajar regresará a ti. Estos días serás tan minucioso con cada una se las cosas que, mirarás detalles en los que nunca habías puesto atención, esto te puede abrir la mente a grandes ideas que pueden fructificar y darte un gran empuje profesional para el futuro. Te darás cuenta de qué vale o no la pena para seguir en tu vida, podrás hacer una depuración muy fuerte, pero muy consciente, de con qué quieres o de con quién quieres seguir y con qué o con quienes no; así que confía en tus corazonadas y has lo que tengas que hacer, agradece y suelta, sentirás que te quitas por fin un lastre. Es momento de dar el siguiente paso, necesitas prepararte aún más para poder seguir en ascenso en tu carrera, es momento de actualizarte y no quedarte atrás.