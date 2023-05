Niall Horan opina sobre la posibilidad de una reunión del grupo One Direction

Foto: Tristan Fewings for Bauer Media / Getty Images

Hace algunos días, en el programa de televisión de James Corden, el cantante Harry Styles no descartó una reunión con los otros integrantes del grupo One Direction; ahora su amigo Niall Horan dio su opinión al respecto, aunque adelantó que un regreso de la boy band podría tardar.

En una reciente entrevista con ET Canada el cantante irlandés dijo que la pregunta sobre un regreso de One Direction se la hacen todos los días: “No sé nada acerca de eso, no ha habido una conversación, y estoy seguro que si se llega a dar una se van a enterar de ello, es el tipo de respuesta que doy siempre…estoy de acuerdo con lo que dice Harry”.

Tras una pausa indefinida en 2015 todos los miembros de One Direction emprendieron carreras como solistas, siendo Styles el que ha obtenido más éxito a nivel mundial. En cuanto a Niall, lanzará su nuevo álbum The show el 9 de junio, pero mientras tanto su sencillo “Heaven” está a punto de ocupar el Top 20 en la lista Mainstream Top 40 de Billboard. Cuando le preguntaron quién sería el actor ideal para interpretarlo si se hiciera una película sobre la historia del grupo, él contestó: “Alan Leach, de la serie “Downton Abbey”. Nos parecemos físicamente. Lo conocí una vez, en una cafetería en Los Ángeles y notamos el parecido. Fue muy loco”.

