4 signos del zodiaco se sienten muy inseguros en mayo de 2023

La sensación de inseguridad estará afectando a 4 signos del zodiaco durante todo el mes de mayo. Según predicciones de la astrología la falta de confianza podría jugar una mala pasada a Leo, Virgo, Sagitario y Capricornio, la buena noticia es que también les dice qué hacer para superar este momento de crisis.

Cuando existe ausencia de amor propio se proyecta una energía que altera la percepción de la realidad, por ejemplo, podríamos imaginar que todo mundo nos juzga, critica o que sin importar lo que hagamos tendremos malos resultados.

Y así es precisamente como podrían sentirse estos signos del zodiaco durante las semanas de mayo. Las estrellas ahora mismo están configurando un panorama sombrío en lo que respecta a su confianza, sin embargo, en el mapa estelar también se encuentran las claves que los guiarán mientras ocurren estos episodios.

Tu signo generalmente desborda confianza, pero ahora mismo parte de tu seguridad personal es maquillada. De acuerdo con predicciones de Collective World, pretendes mentirte a ti mismo sobre lo feliz que te sientes; tus inseguridades han salido a la luz e ignorarlas no solucionará nada. Las circunstancias adversas sacan lo mejor de ti y eres un luchador que sabe cómo ganar estas batallas.

La inseguridad que sientes es porque una persona especial para ti te ha ignorado o no has tenido una respuesta positiva de ella. Su reacción a las cosas que haces para agradarla no ha sido la que esperabas, sin embargo, tu signo sabe que su verdadero valor viene desde dentro y no necesita la aprobación de nadie. Si conoces tus fortalezas, tarde que temprano las personas lo notarán y reconocerán.

Usas tu buen humor para desviar la atención de tus problemas emocionales, si bien esta técnica que ha funcionado durante mayo será más difícil ignorar las inseguridades que afloran desde adentro. La falta de confianza te ha hecho trastabillar en el camino, la ventaja es que no durará por mucho tiempo. Hasta entonces concédete la oportunidad de ser vulnerable y hablar de tus sentimientos con la persona que más confianza te inspire.

Es inusual que tu signo sienta inseguridad, normalmente sabes qué hacer y cómo hacerlo, pero las dudas estarán molestando tu rutina diaria. La raíz de la falta de confianza nace de una pregunta que no has querido responder: ¿estás exactamente donde esperabas? Te aterra la respuesta, pero tu signo tiene las herramientas para corregir el camino, si es necesario.

Sigue leyendo:

• Venus en Cáncer: cómo afecta los sentimientos de tu signo zodiacal

• Horóscopo: qué será de tu semana del 8 al 13 de mayo de 2023

• Los 4 signos del zodiaco que se quedarán sin dinero al final de mayo 2023