Anitta se muestra bailando sensualmente, usando un microbikini de hilos con el rostro de Bob Esponja

Vaya sorpresa la que ha dado Anitta a sus fans, pues en sus historias de Instagram compartió un video que la muestra en un jardín y luciendo su bronceado al usar un microbikini de hilos en color amarillo, que lleva en el sostén el rostro del personaje Bob Esponja. De repente ella comienza a hacer una coreografía al ritmo de su más reciente sencillo “Nu”.

La bella cantante brasileña también publicó en esa red social una serie de fotografías que la muestran con ese minúsculo atuendo y descansando en un yate, además de posar con varios amigos, entre ellos el reguetonero Maluma. Las imágenes están por llegar al millón de likes.

Anitta se alejó un poco de las redes sociales luego de exponer su descontento con la disquera Warner; afortunadamente ambas partes terminaron su relación laboral de manera diplomática, y ahora la artista está muy a gusto como parte del elenco de Republic (división de Universal Music). Ella publicó varias imágenes con el equipo de esa compañía y las acompañó con el mensaje: “Dando un paso en un nuevo capítulo de mi vida. Estoy tan agradecida por TODO lo que ha estado sucediendo en mi vida en estos últimos días”. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

