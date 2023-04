Anitta posa muy sensual usando un bikini de hilos y botas afelpadas

Foto: Jamie McCarthy for Tiffany & Co. / Getty Images

Luego de un viaje por Islandia Anitta ha regresado a publicar en sus redes sociales fotografías en las que luce su espectacular figura, y para ejemplo está la más reciente, que la muestra usando botas afelpadas y un microbikini de hilos en color negro que apenas cubría lo indispensable. El mensaje que escribió junto a la imagen fue: “Me encanta un momento vintage“.

La bella cantante brasileña también dio a conocer que ahora trabaja para la compañía Republic Records (división de Universal), en la que está a punto de comenzar sus nuevos proyectos musicales. Ella posó con el equipo de la empresa y escribió: “Entrando a un nuevo capítulo en mi vida. Estoy tan agradecida por TODO lo que ha estado pasando en mi vida en días pasados. Estoy lista para ti @republicrecords junto con @universalmusica y @umusicbrasil haciendo historia conmigo como una gran familia 😍😍😍 ahhhhhhhh”. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Hace poco Anitta acudió a un evento organizado por la firma Tiffany. Ella optó por un atuendo con el que lució muy sexy, consistente en un traje sastre que dejaba ver su ropa interior, blusa blanca y un collar que le llegaba hasta el abdomen. Sus fans se mostraron complacidos por las fotos que ella compartió en esa red social, y que obtuvieron más de 654,000 likes.

