¡Confirmado! Anitta debutará como actriz en la séptima temporada de ‘Élite’

Excelentes noticias para los fanáticos de la cantante brasileña Anitta, pues se dio a conocer que formará parte del elenco de ‘Élite’, la famosa producción de Netflix que vio nacer a grandes estrellas. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Con bombo y platillo, el gigante del entretenimiento anunció la incursión de la intérprete de temas como “Envolver” y “Downtown” a la séptima temporada del famoso drama juvenil.

Además de anunciar el debut de la superestrella brasileña como actriz, se reveló que la producción de la historia creada por Carlos Montero (“In love all over again”) y Jaime Vaca (“A different view”) ya se encuentra en desarrollo.

Anitta debutará como actriz en la séptima temporada de ‘Élite’ | Foto: Cortesía

A la par de Anitta, Las Encinas School recibirá en sus instalaciones a nuevos personajes que serán interpretados por actores de la talla de Mirela Balić (“Cristo y Rey”), Fernando Líndez (“SKAM”), Gleb Abrosimov, Iván Mendes (“Estoy vivo”), Alejandro Albarracín (“+ de 100 mentiras”), Maribel Verdú (“Now & Then”) y Leonardo Sbaraglia (“Pain and Glory”).

Sin embargo, los fanáticos de ‘Élite’ podrán esperar reencontrarse con los personajes que hicieron a esta serie una de las favoritas: André Lamoglia, Valentina Zenere, Álvaro de Juana, Carmen Arrufat, Álex Pastrana, Ana Bokesa, Ander Puig, Nadia Al Saidi y Omar Ayuso.

Fue en el año 2018 cuando la primera temporada de ‘Élite’ se estrenó a través de la plataforma de Netflix como una de sus producciones originales. No pasó mucho tiempo antes de que la historia se convirtiera en un fenómeno mundial y catapultara a su elenco hacia el estrellato a nivel internacional.

Tal fue el caso de la cantante y actriz mexicana Danna Paola, quien dio vida a ‘Lucrecia Montesinos’ durante tres exitosas temporadas; no obstante, decidió despedirse de los foros de televisión para enfocarse en su carrera musical.

Te puede interesar:

• Anitta declara no estar a gusto con el contrato que firmó con su disquera hace años

• Anitta se puso mini falda y paralizó las redes con su sensualidad

• Anitta luce su figura en un ajustado vestido rojo durante la despedida de soltera de Lele Pons