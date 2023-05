Cómo terminar con la hinchazón abdominal.

Hay algunos cambios sencillos que pueden ayudarte a solucionar este problema tan común del abdomen

By Janet Lee

Cuando se trata de problemas digestivos, el estreñimiento y el reflujo acaparan toda la atención. Los gases y la hinchazón tienden a quedar relegados a la categoría de “hay que vivir con ello”. De hecho, una encuesta reciente realizada por el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles entre casi 89,000 personas reveló que 1 de cada 7 había experimentado hinchazón abdominal la semana anterior, pero que la mayoría no había buscado un tratamiento. Sin embargo, hay muchas cosas que se pueden hacer para remediar la hinchazón.

Causas de la hinchazón abdominal

El envejecimiento puede afectar al funcionamiento del tracto gastrointestinal (GI) y, en algunos casos, reducir la motilidad GI, afirma Roberto Vicinanza, MD, profesor asociado de la Facultad de Gerontología Leonard Davis de la Universidad de California en Los Ángeles. Cuando los alimentos circulan más lentamente por el organismo, ciertos compuestos tienen más tiempo para fermentar, lo que puede provocar gases e hinchazón.

La distensión abdominal también puede estar asociada a problemas de salud como la diabetes, la diverticulosis o incluso el cáncer de colon, y a fármacos como antibióticos, opiáceos y antiácidos. Pero normalmente, la causa es un problema en la dieta.

“Ciertos hidratos de carbono [como la lactosa y la fibra] pueden ser difíciles de digerir o se fermentan al pasar por el tracto gastrointestinal”, explica Amir Soumekh, MD, gastroenterólogo y profesor adjunto de medicina clínica en el Weill Cornell Medical College de Nueva York. “Se absorben mal y arrastran agua al intestino, y eso puede crear hinchazón, distensión y gases”.

Deja que el aire salga

Si los síntomas aparecen de repente o te alteran la vida, consulta a tu médico. Para casos menos graves, prueba estas estrategias de alimentación:

Reduce el paso. Muchos pacientes se hinchan solo por el volumen de comida que ingieren, según Soumekh. “Yo les recomiendo comer porciones más pequeñas y masticar hasta que tenga la consistencia de un puré de papas”, dice. Masticar ayuda a expulsar el aire de la comida, dice, reduciendo la cantidad de aire que tragas. (Si tienes problemas para masticar, acude al dentista).

Lleva un registro. Registra lo que comes, cuando lo comes y cuando aparecen los síntomas para que puedas ver cómo tu dieta puede ser un factor. Por ejemplo, algunas personas son sensibles a la lactosa (en los lácteos) o a la fructosa (en la fruta, la miel y algunos alimentos procesados). “La intolerancia a la lactosa y la fructosa parece ser más frecuente con la edad”, dice Soumekh. “Esto puede deberse a que producimos menos cantidad de ciertas enzimas, por lo que es más difícil digerirlas”.

Ten cuidado con la fibra. La fibra es beneficiosa para la salud general y la regularidad intestinal, pero es un carbohidrato que fermenta en el intestino. Aumentar la fibra gradualmente y repartirla a lo largo del día puede ayudar.

Reduce los FODMAP. Los alimentos como las manzanas, los espárragos, los lácteos, el ajo, las cebollas y las legumbres contienen grandes cantidades de oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables difíciles de digerir. Sin embargo, eliminar todos los alimentos ricos en FODMAP no es la solución, ya que suelen ser alimentos saludables, afirma Vicinanza. Sugiere tratar de identificar los alimentos específicos que causan el problema y eliminarlos para ver si los síntomas mejoran.

Prueba un probiótico. Las bacterias intestinales parecen cambiar con la edad, y eso puede afectar tus síntomas. Los probióticos ayudan a restablecer las bacterias buenas que pueblan de forma natural el tracto gastrointestinal. “Los probióticos son una buena cosa, especialmente cuando los tomas después de haber estado tomando antibióticos o después de ciertas infecciones intestinales”, dice Vicinanza. Pueden ayudar a equilibrar otra vez las bacterias intestinales. Pregúntale a tu médico si está bien que tomes un probiótico y si te recomienda algún tipo en particular. Las personas con ciertas afecciones, como problemas autoinmunes, quizá no puedan tomarlos.

Muévete. El ejercicio puede ayudar a aliviar la hinchazón porque mejora la motilidad intestinal, ayudando a mover las heces por el organismo. El movimiento también puede alterar positivamente la composición de las bacterias intestinales, según un estudio publicado en 2022 en la revista Nutrients. Intenta realizar al menos 30 minutos de actividad física -caminar, andar en bicicleta, entrenar en circuito- la mayoría de los días de la semana.

Nota del editor: Una versión de este artículo también fue publicada en la edición de mayo de 2023 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.