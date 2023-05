El cantante The Weeknd podría dejar de usar su nombre artístico

Durante mucho tiempo el cantante The Weeknd no revelaba ante los medios su nombre verdadero (Abel Tesfaye), pero ahora manejó la posibilidad de usarlo en sus próximos proyectos profesionales, entre los que destacan películas, series de televisión e incluso más discos.

En una reciente entrevista con la revista W el artista canadiense habló al respecto, señalando que su próximo álbum podría ser el último que lanzara como The Weeknd: “Todo está orientándose a un lugar y un momento en los que estoy listo para cerrar el capítulo de The Weeknd. Aún hago música, tal vez como Abel, tal vez como The Weeknd. Pero aún quiero matar a The Weeknd. Y lo haré. Eventualmente. Definitivamente estoy tratando de quitarme esa piel y renacer.”

Tesfaye promociona actualmente la serie de televisión de HBO “The idol”, que se estrenará en el Festival de Cannes y en la que interpreta a Tedros, el misterioso líder de un culto. El show -disponible en streaming a partir del 4 de junio- ha sido polémico desde su etapa de postproducción, lo cual provocó que muchas escenas tuvieran que grabarse de nuevo. Sin embargo, “Double fantasy”, el nuevo sencillo del cantante que sirve como tema de la serie, ha generado interés en el público hacia su faceta como actor: “El álbum en el que estoy trabajando es probablemente mi último como The Weeknd…Esto es algo que tengo que hacer. Como The Weeknd, ya dije todo lo que tenía que decir”.

