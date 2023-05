Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de mayo de 2023

Piscis

Ten mucho cuidado con una persona que llegará a tu vida, no tiene buenos planes contigo y podría complicarte la existencia los siguientes meses del año. Iniciarás curso o estudios en línea sobre algo que has querido desde hace mucho tiempo. Ya no esperes nada de nadie y date la oportunidad de reencontrarte con tu interior y dejarte llevar por lo que tu corazón siente y expresa. Vienen días bastante buenos inclusive viajes que llevarás a cabo en los meses siguientes del año, pero deberás de ser muy inteligente para no caer en situaciones que en el pasado te dañaron o alteraron tu paz y me refiero a la cuestión sentimental. Es posible que te enfrentes a una situación que te va a dejar un gran aprendizaje solo que debes de saber enfrentar el golpe y no caer en las mismas tonterías. Cuidado con cambios de última hora en cuestiones de firmas que

Pudieran afectarte demasiado. Amores de una noche y persona del pasado retorna pero no tienes que darle entrada tu vida nuevamente. No des pie a segundas oportunidades ni permitas que la vida te vuelva a dar una sorpresa que no esperas.

Acuario

Vienen cambios bastante buenos, ponte perra y ve tras tus metas, oportunidades en el amor, pero nos seas tan exigente o no lograras lo que quieres. Mucha suerte en juegos de azar ancina que lánzate a comprar un cachito de lotería que tienes hartas posibilidades de pegarle al gordo. Bájale dos rayitas a tu carácter porque andarás que ni tu madre te aguanta, despréndete de todo lo que te cause conflicto y ya haya dolido demasiado. Recuerda que eres una persona muy cambiante y bipolar que ya uno no sabe cuándo te va a hallar de buenas, cuida tu carácter para que no cometas errores garrafales. Cuidado con caer en la rutina si estas en una relación pues eso podría dañarlos demasiado al punto de que termine todo. Dolores en el cuello y hombros por tu cansancio, se empezarán a quitar conforme termines tus pendientes, deja el face y la novela y ponte a terminar tus apuros sino quieres meterte en problemas. ¡Aprende a controlar los celos con tu pareja o tus amigos, eso te hace ver como un inseguro o insegura y solo los haces crecer más y hacerte dependiente de ellos o ellas! ¡Siempre vuelves a tropezar con las mismas piedras y traes el pasado al presente!, te encanta comer lo que ya vomitaste!

Capricornio

¡Aprende a escuchar a las personas y quedarte cayado eres muy de que no dejas que hablen y siempre te quieres salir con la tuya!. No des segundas oportunidades y si lo haces después no andes llorando en cada esquina que solo la gente tonta que no se valora regresa a comer lo mismo, quita la piedra del camino para que no tropieces de nuevo con ella. Días de mucha reflexión en lo cual debes de soltar y dejar ir todo eso que no te deja avanzar en tu andar. Cambios en tu economía que te ayudarán a poner ese negocio que has tenido en mente. Viene una semana regia lleno de aventuras, no hables mal de tus amigos o amigas, sean lo que sean es muy su asunto, primero arregla tu vida y mírate tus defectos antes de ir a ladrar en contra de las demás personas ¡Confía en tu instinto y acepta eso que te convenga en tu vida sentimental y económica, te llega dinero, paga donde debes y ya no saques fiado porque hay probabilidades de problemas legales en algunos meses, recuerda iniciar este mes sin deudas pasadas! ¡No te atontes y aprende a ser más perra en la vida! no digo que cambies tu esencia, pero si a que te valores y aprendas a quererte un poco más!

Sagitario

Viene una situación muy complicada en la economía, vas a andar sin nada, así que no gastes en lo que no ocupas y se mas ahorrativ@ si es que quieres mejorar y salir de pobre! ¡Hay dos personas que viven cerca de tu casa que han andado vociferando cosas de tu vida y la de tu familia (pueden ser vecinos o familia cercana), no permitas que eso te afecte que se te resbale lo que la gente “sin quehacer” diga o piense! Deja de juntarte con gente tonta que nomás le importa la vanidad y el dinero, sino lo haces te viene una racha mala de desamor y alejamiento de amistades y personas queridas, se van a hartar de tu actitud. No des explicaciones a quienes no te las pide y aprende a mantener el hocico bien fruncido, solo así no caerán de nuevo en chismes o provocaciones. Si tienes pareja no siempre trates de ganar las discusiones no siempre tienes la razón, así que si quieres prevenir problemas futuros acepta también tus errores. Ponte las pilas y deja de quejarte y si no tienes jale sal a buscarlo que él no va a venir a buscarte a ti, no te metas en problemas donde no te llaman porque se te da mucho dar tu opinión donde no debes.

Escorpión

Un movimiento en tu economía te ayudará a pagar unas deudas con las que venías cargando. Date la oportunidad de confiar más en ti y de mostrarte a ti y a quienes te rodean lo que puedes llegar a conseguir por tus propios méritos. Amores de una noche y encamamiento con una amistad que te va a confundir en tu corazón. Vienen cambios en tu estado de ánimo muy fuertes los cuales podrían afectar a miembros de tu familia y dañar tu autoestima. Tu buen corazón te hará cometer graves errores, es momento de ser más perra que bonita para que no te sigan viendo la cara de estúpida. No descuides lo más importante que tienes que es tu familia por atender a quien no hace ni hará nada por ti, la vida es bella pero tu te la complicas demasiado. Amores muy fuertes en el terreno sentimental, si estas soltero todo se ve perfecto para que una relación se dé, será con una persona que llegará el siguiente mes. Viene un mes lleno de oportunidades las cuales estarán a la orden del día, solo es cuestión que te apliques para aprovecharlas. No te dejes manipular por quienes te rodean o de lo contrario no lograrás ninguna de tus metas.

Libra

Un viaje en las primeras dos semanas del siguiente mes podría darse y de la mejor forma. Hay personas muy aprovechadas que buscaran dañarte de mil maneras a ti y a los tuyos, les da rabia tu progreso, tu facilidad para conseguir las cosas y tu determinación. Cuida mucho tu autoestima porque eres demasiado juez al juzgarte a ti mismo y sueles ser demasiado duro con tus comentarios hacia tu mismo. No es momento de lamentarte por tus errores sino de asumirlos y enfrentarlos para no volver a cometerlos, la vida es simple y bella pero muchas veces tu la haces muy complicada. Eres un ser de luz que llena cualquier lugar donde se presenta con su paz y su aura sin embargo últimamente se nota cierta tristeza en ti, debes soltar el pasado y todo eso que ya dolió tanto, comenzar de nuevo tu vida con esa fuerza que tienes dentro de ti y buscar la felicidad plena. Aprende a deslindarte de errores y problemas que no son tuyos, deja a las personas que enfrenten su realidad y sus problemas. Ten cuidado con cambios de ultima hora en el amor pues sin darte cuenta podrías enredarte con la persona equivocada.

Virgo

Vienen noticias de un dinero que habías estado esperando hace tiempo. Amores de una noche se aproximan y podrías quedar embarazada. Cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día en estas fechas. Es momento que veas por tu felicidad, a la fregada las esperas y las faltas de valor propio, cuida más tu imagen ante la persona que te gusta pues podría decepcionarte de tu manera de comportarte y actuar con las demás personas. Algunas veces caes en el aburrimiento y no hayas ni qué fregados hacer, si tienes pareja ten cuidado con eso pues podrían estar cayendo en la monotonía y les será difícil salir de ahí al punto que puede terminar todo de la tostada. Es momento de cambiar tu forma de ser y cada día ponerte más perra para que nadie se pase de listo o contigo. Hay cambios que necesitas hacer en tu vida para tu bien. Debes aprender a decir que no, y no siempre estar para todo mundo pues solo te llevarás grandes decepciones. Vienen días de mucha incertidumbre en cuestiones familiares que tendrás que atender a la brevedad para que resulten como esperas.

Leo

Mucho crecimiento en cuestión profesional, estás por iniciar un curso o algo profesional lo cual a la larga te dejará grandes ganancias. Pon atención y no confundas lo que estas sintiendo en estos momentos de tu vida, llévate las cosas tranquilas y no corras por nadie. Debes aprender a cuidar tu imagen ante los demás porque dejará mucho que desear. Ten mucho cuidado con lo que necesitas para ser feliz. Cuidado con persona de piel blanca pues te meterá en problemas. Te van a invitar a una fiesta, convivio o reunión donde va haber personas que te van a caer bien mal Ten cuidado a quien le das caldo con el dedo, porque eres muy de encender el boiler y después ya te anda porque no te quieres meter a bañar. Cuidado con metas absurda que no cumplirás y que solo te harán gastar. Es momento de creer en ti y de ir por eso que mueve tu mundo. Cuidado con caídas o golpes pues estarán a la orden del día y podrías ir a parar en el hospital. Algunas veces te decepcionas porque no te salen las cosas rápido y bien hechas, recuerda que en la medida que le trabajes será en la medida que lo logres.

Cancer

Si una relación está destinada a esconderse aléjate cuando antes pues eso significa que nomás te quieren para un rato o robarte lo que viene siendo la caricia. Debes aprender a cuidar lo que es tuyo y por derecho te corresponde. En cuestión de la salud deberás cuidarte de problemas en tu estómago por infecciones que podían hacer que termines en cama por unos días. Si esa persona con la que estas ya no te llenan la carrocería es mejor mandar todo bien lejos, aprovecha ese tiempo con alguien que te lleve al cielo. Ten mucho cuidado con un viaje que estás próximo a realizar pues las cosas no podrían salir como quieres y has esperado. Cambios de última hora y un amor de tierras lejanas está por llegar. Es momento de creer en tu capacidad de lograr todo lo que te propongas, estás en buenos tiempos de consolidar muchas cosas, pero solo te pones perra te van a comer el mandado y sin darte cuenta. Oportunidad de nuevos amores en el área laboral o en la escuela, si te aplicas podrías consolidar algo duradero solo tienes que aprender a cuidar más el carácter que te andas cargando.

Géminis

Viene una semana de cambios bastante buenos en los cuales deberás de tomar en cuenta todos tus errores del pasado para no volver a caer o tropezar con la misma piedra. La vida te pondrá en una situación incómoda dentro de la familia, pero debes de ser muy inteligente para que esto no perjudique tus planes, cuidado con un negocio que está en puerta y no podría resultar como esperas y deseas. Si sientes necesidad de volver al pasado que sea para cerrar ese ciclo, no es momento que te involucres en cuestiones que te traerán más dolor a tu vida o te pondrán de malas. Recuerda lo que vales y por lo que has pasado, ya no te dejes manipular por otras personas, tienes el poder de decidir por ti, podrías estar metiéndote en camisa de once varas sino te decides a la brevedad sobre una cuestión que te está quitando el sueño, un proyecto se cancela, pero viene algo grande en menos de un mes. Muchas oportunidades de un viaje de última hora con amistades o familia y te la pasarás de lo mejor. Vienen muchos cambios de última hora, sobre todo en tu economía y en tu corazón. Cuidado con amores del pasado o de una noche pues podrían meterse en tu vida nuevamente y sería difícil sacarlos.

Tauro

Tu mejor día deberá de ser el próximo jueves aprovéchalo y di lo que sientes pues tu palabra tendrá gran peso y podrías conseguir lo que quieres. Tu buen corazón es un arma muy poderosa que puedes llegar a utilizar para tener a tu lado a quien te dé la gana, es cuestión que te la creas y te des más importancia, no des todo al principio, da poco y da nada y así sucesivamente, eso hará que la otra persona se desestabilice de tus actitudes y termine enamorándose de ti. Ponte ya las pilas y no te quejes tanto de la vida, le flojeas mucho y quieres que todo te caiga del cielo eso se debe a que estás acostumbrado a la buena vida, atiende los compromisos y pendientes que tengas o de lo contrario se te cargará el trabajo y al final no sabrás encontrar la salida. Ten mucho cuidado con tu hocico flojo pues podrías hacer cometarios graves y cometer grandes errores, estas en una etapa en la cual tu sinceridad estará a flor de piel, aprende a controlarte y no soltar la sopa o lo que sabes antes de tiempo, aprende a guardar la información que sabes para cuando en realidad puedas utilizarla a tu favor.

Aries

Ten cuidado con poner en pedestales a simples mortales pues podrías llevarte grandes sorpresas, nadie merece estar en la cima, recuerda que todos tenemos el mismo valor. Tienes todo pa estar bien y ser feliz, pero concentras mucho tus energías y tu tiempo en cosas vanas que solo te ponen peor. Siempre que dudes de tu capacidad de lograr las cosas jamás las conseguirás, tienes una vida por delante y la posibilidad de ser feliz con quien te de tu gana, pero te das mucho el taco y en algunas ocasiones piensas que nadie nació para ti, si vas a exigir algo asegúrate de tener tú también eso que exiges. Cuidado con cambios, podrías perderte en el camino y dejar de ser lo que eres y tanto trabajo te ha costado. Es importante tomes el toro por los cuernos y no permitas que nadie se interponga en tus planes, ve tras tus objetivos que estás por lograrlos, sino quieres un embarazo cuídate mucho que estarás más fértil que una coneja o conejo. No esperes que las otras personas hagan lo mismo que tu hagas por ellos o te llevarán grandes sorpresas, recuerda que quien da sin esperar nada a cambio al final terminará cansándose y mandará todo a la goma.