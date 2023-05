Periodista francés muere bajo ataque de cohetes en Ucrania; ya suman 11 desde el inicio de la guerra

El coordinador de video de la agencia francesa de noticias AFP en Ucrania, Arman Soldin, murió el martes en un ataque con cohetes Grad cerca de Chasiv Yar, en el este de Ucrania, informaron los miembros de su equipo que lo acompañaban.

El bombardeo ocurrió en las afueras de esa localidad próxima a Bajmut, blanco de disparos cotidianos de las fuerzas rusas.

Arman Soldin, de 32 años, se hallaba junto a cuatro colegas, que salieron indemnes del ataque. El equipo estaba junto a militares ucranianos, cuando se encontró bajo fuego de los cohetes Grad.

“La Agencia en su conjunto está conmocionada”, declaró el presidente de la AFP, Fabrice Fries.

The killing of @AFP video reporter Arman Soldin in Ukraine is a stark reminder of the risks of covering the news.



Here are the Agence France-Presse journalists and staff killed while on mission or in attacks since the news agency's creation in 1944: https://t.co/IeAFC4LgPg pic.twitter.com/9AY1k2QVp8