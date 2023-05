David Faitelson considera mejores a Jorge Campos y Guillermo Ochoa que la leyenda Antonio Carbajal

El fallecimiento de la leyenda Antonio ‘La Tota’ Carbajal a los 93 años ha dejado consternada a toda la afición del fútbol.

Antonio Carbajal no solamente marcó un hito y precedente en el fútbol mexicano sino en todo el mundo. Con la Selección de México, fue el primero en lograr disputar cinco Mundiales de Fútbol (1950, 1954, 1958, 1962 y 1966). Su rendimiento con El Tri nunca ha sido puesto en duda y para muchos es el mejor arquero de la historia de ese país… Excepto para David Faitelson.

Mi “top 5” de porteros mexicanos en la historia…

1.- Jorge Campos

2.- Guillermo Ochoa

3.- Ignacio Calderón

4.- Antonio “La Tota” Carbajal

5.- Pablo Larios



¿Cuál es el tuyo? — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) May 9, 2023

El polémico periodista deportivo a través de la red social Twitter quiso interactuar con sus seguidores y publicó un top-5 de los que para él han sido los mejores arqueros de la historia del seleccionado mexicano, poniendo de primero a otra leyenda como lo es Jorge Campos, seguido del cuestionado Guillermo ‘Memo’ Ochoa y luego Ignacio Calderón; luego de estos tres, aparece mencionado Carbajal.

Los comentarios a ese tuit no se hicieron esperar: “¿Cuando has tocado siquiera una pelota de fútbol, no tienes idea de cómo se siente ser futbolista?”, fue una de las críticas.

“Ah, que David Faitelson tan oportunista”, fue otro de los reclamos de usuarios por Twitter por la clasificación realizada por Faitelson.

Hablando de cifras, Jorge Campos defendió el arco de la Selección de México en los Mundiales de EE.UU. 94, Francia 98 y Corea-Japón 02. Guillermo Ochoa, otro de los jugadores en llegar a cinco Copas del Mundo, ha estado en Alemania 06, Sudáfrica 10, Brasil 14, Rusia 18 y Qatar 18.

Otra leyenda como lo es Ignacio Calderón en Inglaterra 66 y México 70; en el primer Mundial en el que estuvo fue el arquero suplente de La Tota Carbajal.

