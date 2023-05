Día de las madres 2023: AMLO felicita a las mamás de México y del mundo y dedica concierto en conferencia mañanera

Desde Palacio Nacional en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, felicitó a las mamás de México y del mundo por este 10 de mayo, “Día de las madres”.

“Primero enviar de manera cariñosa una felicitación a todas las mamás de nuestro país, las que están en el extranjero, a todas las madres de México y fraternalmente a todas las mamás en el mundo”, dijo.

El mandatario mexicano hizo una extensa felicitación a las madres de México iniciando por las que viven en comunidades apartadas del país.

“De manera muy especial, ayúdenme, a las mamás que viven en las comunidades indígenas, con todo nuestro cariño, que ayudan a sus compañeros, a sus esposos en el trabajo del campo, que tienen que atender, darles de comer, vestirlos, prepararlos para la escuela, curarlos, quererlos a los hijos, hijas e hijos, felicidades a las mujeres campesinas, muchas felicidades”, comentó.

Desde el salón Tesorería, López Obrador destacó la labor que realizan las madres mexicanas en todos los ámbitos de la sociedad y en el cuidado de los hijos.

“Felicidades a las mujeres obreras que tienen que dejar también a sus niñas, a sus niños para ir al trabajo, a las que son mamás que son abuelas que también ayudan a sus hijas, a sus hijos. Felicidades a las maestras, a todas las maestras mamás. Felicidades a las trabajadoras domésticas, felicidades a las mamás periodistas, felicidades a las mamás artesanas, a las mamás artistas, a las que se dedican a la cultura, a la ciencia, a las mamás que se dedican a la academia, a la investigación, a las mamás empresarias. A las mamás que se dedican al comercio, a las que tienen que trabajar en el mostrador, es sus tiendas, pero también en los mercados, en los tianguis, a todas, a todas las mamás. A las que trabajan como servidoras públicas, desde luego a las mamás enfermeras, a las mamás médicas, a todas, a todas”, resaltó.

“A las mamás policías, mamas marinas, mamás soldadadas, mamás pilotas, aviadoras, mamás que trabajan en los servicios de limpia, a todas a todas las mamás con todo nuestro cariño hoy en su día”

Tras las extensas felicitaciones, el mandatario mexicano adelantó que la conferencia mañanera de este 10 de mayo se convertiría en un concierto dedicado a las madres, después de las 8:00 de la mañana, hora local, donde estarían presentes las cantantes María Inés Ochoa y Eugenia León.

“Vamos a dedicarles un concierto, nada más que como no podemos cancelar una mañanera, vamos a estar un momentito informando porque es miércoles, es el día de la sección del quién es quién en las mentiras, y pues también es parte de la diversión, del entretenimiento, no hay que enojarse, hay que tener sentido del humor, no hay que amargarse, hay que decirle gracias a la vida que nos ha dado tanto”

“A las 8:00, mamás a las 8:00 empieza el concierto. Dos mujeres, va a estar María Inés Ochoa que tiene una voz de diosa y Eugenia León, ¿quieren el repertorio?, no sorpresa, pero si son extraordinarias las dos, muy buenas intérpretes , muy buenas cantantes, de lo mejor y con voces únicas, porque ahora con toda la parafernalia de equipos y sonidos se puede hasta simular que se canta bien pero estas son voces muy auténticas, nos gustan mucho y les van a gustar a las mamás que para ellas es este concierto”, enfatizó.

Fue así que después de las 8:10 de la mañana, tiempo del centro de México, la conferencia se convirtió en un concierto que dio inicio con María Inés Ochoa y después siguió Eugenia León, todo ante la presencia del mandatario mexicano que permaneció de pie mirando y escuchando con atención a las intérpretes mexicanas.

Felicitamos sincera y cariñosamente a las madres que están entre nosotros; recordaremos eternamente a las que se nos adelantaron. Conferencia matutina https://t.co/rfobOroE2a— Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 10, 2023

