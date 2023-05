Jermell Charlo reta a Canelo Álvarez tras vencer a Ryder: “No hay manera de que esa pe*** me pueda ganar”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez volvió a México tras 12 años de ausencia y venció a John Ryder, pero el tapatío ha recibido críticas por no haber noqueado al británico. El también campeón indiscutido Jermell Charlo habló sobre la pelea y retó al mexicano un duelo.

Durante un en vivo en su cuenta de Instagram, Charlo indicó que puede subir de peso y vencer a Canelo Álvarez luego de ver la actuación que tuvo el pasado fin de semana en el estadio Akron de Guadalajara.

“Hagan esa pelea, yo peleo contra cualquiera, nunca le he dado la vuelta a nadie. Con ese desempeño de mie*** que tuvo en su última pelea no hay manera de que esa pe*** me pueda ganar. Eddie Hearn, haz esta pelea. No jueguen conmigo… estoy dispuesto a subir de peso”, dijo el boxeador estadounidense.

“Porque no le dicen a Canelo que pelee por un campeonato indiscutido. Indiscutido vs. indiscutido. Puedo ganar peso”, agregó.

Si Jermell Charlo quiere enfrentar al mexicano tendría que subir dos categorías, ya que es campeón indiscutido de peso superwélter. Además, este duelo estaría lejos de realizarse porque Canelo Álvarez, tras terminar la pelea con Ryder, pidió la revancha con Dmitry Bivol en las 175 libras para vengar la derrota sufrida en mayo de 2022.

“Vamos por lo mejor que esté ahí, las mejores peleas como siempre. Vamos a tratar de hacer la revancha con Bivol y si no se da, trataré de hacer otra buena pelea”, declaró el mexicano a los medios luego de la victoria en México.

A pesar de que el ruso también quiere la revancha con Canelo Álvarez, no quiere hacerla en las 175 libras sino en las 168 para que sea más atractiva, lo que se podría convertir en un problema para cerrar las negociaciones.

Luego de regresar al ring con una actuación dominante frente a John Ryder, Saúl ‘Canelo’ Álvarez ahora tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas. Por su parte, Jermell Charlo, de 32 años, posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate.

