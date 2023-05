La Casa Blanca tiene nuevos comisionados para la iniciativa que desarrolla acciones a favor de hispanos

La Iniciativa para Hispanos de la Casa Blanca tiene a nuevos comisionados a nivel nacional que ayudarán impulsar proyectos para promover mejores oportunidades de estudio y laborales para la población hispana o latina.

Se trata de líderes comunitarios, educativos y empresariales que colaboran en la elaboración de proyectos que contemplen las necesidades de localidades y estados.

“Estamos reunidos en el edificio de la Oficina Ejecutiva de la Casa Blanca, trayendo nuestras historias comunitarias, nuestras experiencias a estos lugares de poder, para que podamos abordar los problemas de equidad, muchos de los cuales fueron exacerbado durante la pandemia de COVID-19”, dijo Melody González, directora ejecutiva de la Iniciativa.

La estrategia tiene cinco objetivos, enfocados en planes educativos y su relación con las oportunidades laborales, como la creación de pasantías, ofrecimiento de becas y otras iniciativas.

La Iniciativa permite al Gobierno federal coordinar los esfuerzos con distintas agencias, aunque el Departamento de Educación tiene un papel clave.

“[Se busca] aumentar la conciencia pública y generar soluciones para los desafíos educativos y de capacitación y las disparidades de equidad que enfrentan los estudiantes hispanos”, dice el plan.

El secretario de Educación, Miguel Cardona, agradeció a los nuevos comisionados por su respaldo y les advirtió que “iban a trabajar”.

“Para lograr estos objetivos te necesitamos, te necesitamos a ti, necesitamos tus conocimientos. Necesitamos sus perspectivas. Necesitamos su experiencia. Esta no es una comisión simbólica que marca una casilla”, defendió el secretario. “[Es] sobre cómo podemos promover la equidad educativa y mostrar la excelencia, porque hay focos de excelencia en nuestro país que hay que levantar. A veces, lo mejor que podemos hacer es poner el foco en una escuela, un distrito o una comunidad que proporciona desarrollo económico”.

Cardona presentó a la vicepresidenta Kamala Harris, quien tomó juramento a los nuevos comisionados, pero antes habló del ánimo que los padres de familia y los educadores pueden inculcar en los niños y jóvenes para no solamente “hacerlos sentir especiales”, sino que lo crean y logren sus objetivos, hacer cosas que “nadie ha hecho antes”.

“Se trata de una perspectiva. Se trata de un estado de ánimo, y luego alimentarlo con los recursos necesarios para ayudar a todos nuestros jóvenes a comprender cuán especiales son y cuánto merecen todo el apoyo que podemos brindarles”, defendió la vicepresidenta.

Harris agradeció a los líderes por su tiempo y experiencia, para contribuir con la Iniciativa.

“Este es un comité de trabajo para hacer lo que sabemos que debemos hacer y, en particular, en nombre de nuestros jóvenes en la escuela primaria, en la escuela intermedia, a los ojos de nuestra escuela secundaria y recordándoles cuánto nos importan y cuánto esperamos de ellos”, expresó Harris.

Entre los nuevos miembros están Jules Buenabenta, quien será presidente, es CEO de la empresa de renta de equipo Jules and Associates Inc., que opera en Los Ángeles, California; Ana Marie Argilagos, CEO de Hispanics in Philanthropy con sede en Santa Fe, Nuevo México y Washington, D.C.; Noel Candelaria, Secretario y Tesoreo de la National Education Association , con sede en El Paso, Texas; Anna María Chávez, presidenta y CEO de Arizona Community Foundation, que opera en Eloy, Arizona.

Además de Leah Beth Katz-Hernandez, presidenta y CEO de Microsoft; Regina Montoya, CEO de Regina T. Montoya, PLLC y presidenta de Tricolor Foundation en Dallas, Texas, y Renata Soto, fundadora y presidenta de Mosaic Changemakers en Nashville, Tennesse.

La vicepresidenta Harris recordó que la equidad y la igualdad no son lo mismo, por lo que era importante ofrecer mejores oportunidades a los jóvenes hispanos.