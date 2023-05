“2 años sin ti, amor”: Mamá de Octavio Ocaña recuerda a su hijo en el Día de las Madres con emotivo mensaje

Aunque el 10 de mayo debe ser un día de alegría y felicidad para muchas mamás, para la señora Ana Lucía Ocaña no fue así. En un emotivo mensaje en redes sociales, recordó a su hijo Octavio Ocaña a dos años de su fallecimiento.

En la publicación se observa una foto del actor, junto con su hermana y mamá.

“Hoy 2 años ya sin ti amor mío 💔👼😇 y ángel mío siendo tan difícil porque si estabas del otro lado del mundo te venías a estar conmigo a pasar mi día de las madres de los mejores que tuve hijo mío”, se lee en la publicación.

La señora Ana Lucía recordó la manera en que Octavio Ocaña la festejaba en el Día de la Madre, e incluso dijo que el actor hacía todo lo posible para estar con ella en esa celebración.

“Llegabas jefa, jefa mi Reyna vámonos a comer a festejar a la mejor madre del mundo esas eran tus palabras mi rey pero sé mi niño hermoso que me lo estás diciendo de allá arriba te siento más cerca de mi que nunca te llevaste tatuado mi nombre en tu brazo y se cuánto dabas y amabas a tu madre gracias hijo por haber Sido mi hijo te lo digo allá en lo alto no me sueltes te necesito más que nunca hijo mío Octavio Ocaña QEPD 🙏😇🤍🖤💙”, escribió en el texto.

Qué se sabe de la muerte de Octavio Ocaña

El actor protagonista de la serie “Vecinos”, murió el 29 de octubre del 2021 en un percance con policías del Estado de México, y desde entonces la investigación ha tenido diversos giros.

En un primer momento, los policías involucrados aseguraron que Octavio Ocaña se había disparado accidentalmente con una pistola que portaba, al chocar su camioneta, tras una persecución.

Semanas después, los peritajes arrojaron que había elementos de prueba para considerar que el actor fue agredido con disparos de arma de fuego realizados por los policías municipales mexiquenses.

En 2022 la familia del actor solicitó un peritaje independiente, el cual confirmó que Octavio Ocaña fue asesinado por Leopoldo “N”, policía municipal de Cuautitlán Izcalli, quien, tras someterlo, le disparo en la cabeza. Octavio Ocaña accidente | Mezcalent.

Actualmente la Fiscalía de Justicia del Estado de México ofrece una recompensa de 300 mil pesos por información que lleve a la detención de Gerardo “N”, el segundo policía involucrado en el homicidio del actor.

