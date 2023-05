Horóscopo de hoy de Nana Calistar 11 de mayo de 2023

PISCIS

Es momento que comiences a confiar en tu capacidad de lograr lo que quieres y deseas, estas a poco tiempo que muchos sueños se hagan realidad, pero también de ver la luz en muchas situaciones que te habían tenido detenido. De un momento a la fecha has cambiado demasiado, el buen corazón y nobleza que te caracterizaba cada día se vuelve más escaso en ti, debes aprender que no todas las personas son malas ni merecen tus reproches y tu humor que algunas veces es demasiado cambiante. Deja de quejarte por tu cuerpo si algo no te gusta échale mil ganas para estar como quieres, con quejarte no lograrás ni maíz. Cuídate a quien le aflojas pues podrías enamorarte de la persona equivocada y confundir ganas de sexo con amor. Un proyecto en mente podría materializarse si comienzas a trabajar desde hoy en él.

ACUARIO

Deja la mediocridad a un lado y no creas en las habladurías de las demás personas cuando te dicen que no lograrás lo que te propongas. No pienses tanto en el futuro y concentra tu tiempo en vivir tu día. Debes aprender de errores y traiciones para no volver a caer en lo mismo, no te permitas volver a sufrir por nadie, haz un poco más duro tu corazón pues solo así nadie te dañará la existencia. Si esa persona que te pretende no está dispuesta a dedicarte el tiempo y las atenciones que necesitas estás perdiendo el tiempo. Pero necesitas tu poner de tu parte, sino es reciproco está destinado al fracaso. Boda o fiesta de un familiar se comenzará a planear en las próximas fechas y te la pasarás genial. Problemas del pasado regresan, necesitas despabilarte y no darle vuelta a lo mismo que ya hace un tiempo te dañó la existencia.

CAPRICORNIO

No busques a alguien con quien irte de borrachera, busca a quien se preocupe por ti y con hechos te muestre que le importas. Dejas mucho que desear en las cuestiones de amor pues estas algo decepcionada de él, no pasa nada, la vida es bajas y altas, recuerda que el amor no se acaba solo cambia de cama. No confíes en personas que conocerás en esta semana pues podrían meterte en chismes. Cuidado con caer en la rutina si estas en una relación pues eso podría dañarlos demasiado al punto de que termine todo. Necesitas que arregle tus mendigos problemas con terceras personas, pero no te pases de lanza pues podrías dañar a quien te importa. Al finalizar los días te sentirás muy triste pues estarás extrañando a quien ya no está a tu lado, la vida no se detiene, no te martirices por esas cosas y busca maneras de ser feliz. Cuídate mucho de lo que comentas pues te podrían meter en problemas bien grandes por andar con la quijada suelta.

SAGITARIO

Posibilidades de realizar un viaje en el cual te la pasarás genial, pero habrá ciertos problemas antes de llevarse a cabo. Si tienes pareja no te detengas más y da el siguiente paso, necesitas cambiar la rutina o de lo contrario en cualquier momento todo se irá a la fregada. Aprende a descifrar tus sueños y a no bajar la guardia en proyectos. Si tienes pareja escenas de celos y desconfianza ocasionarán conflicto. Vienen buenas noticias de “eso” que te inquietaba y te había quitado el sueño en estos días, eres muy hija de la fregada pa librarte de esas situaciones, pero tampoco te confíes, eres muy de que siempre logras lo que te propones y sabes cumplir promesas el pedo aquí y tu mayor desacierto es que le flojeas un friego al hacer las cosas y no las haces a su tiempo sino hasta el último momento. No hagas caso de chismes en el trabajo, así es la gente envidiosa cuando quiere fregar.

ESCORPION

Si te busca quien en el pasado ya te fregó ten cuidado pues sus intenciones no son buenas, volverá poco a poco a querer entrar en tu corazón debido a su fracaso amoroso. Si te sientes cansado o agotado trata de reposar lo suficiente pues en poco tiempo hay posibilidades de desarrollar alguna enfermedad de los nervios. Cambios inesperados se aproximan y con ellos una noticia en el terreno del amor que te va a traer algo inquieto o inquieta. Estas en una etapa bien fuerte pues ya no sabes qué esperar de la vida, te has decepcionado de muchas personas y te resulta difícil volver a confiar y creer en el amor y tienes toda la razón. No dejes que las personas roben tu paz y estabilidad emocional que solo te compete a ti. No te dejes manipular por nadie, algunas veces te traiciona la mente y acabas por hacer lo que los demás piensan o quieren.

LIBRA

Echaras de menos a un familiar que vive en tierras lejanas. Es posible que por la noche sientas algo de cansancio y tristeza pues hay sucesos que no han sucedido y los añoras más que nunca. Mucha suerte en juegos de azar ancina que aprovecha que tienes hartas posibilidades de pegarle al gordo. Tu sentido de humor y manera de ver la vida son parte indispensable para lograr el interés de las personas hacia tu persona, no confundas tus sentimientos y no sigas viviendo en el suelo ni mendigando cariño ni atención por una persona que nomas está ahí con palabras, pero jamás con hechos. Si ya te mandaron al chorizo o fuiste tú quien mandaste a alguien, ponte las pilas que hoy es día de empezar de nuevo y mandar todo a la fregada, urge renovarte y quitar de tu vida todo eso que te causa indigestión o no te deja avanzar.

VIRGO

Cambia tu forma de sentir y se más corazón, pero siempre muy atento a traiciones y mentiras. Ya no sigas fingiendo lo que no sientes, necesitas deshacerte de toda la basura que solo te hace gastar tiempo y energía y de la cual no obtienes nada. Una verdad familiar va a salir a la luz y te dejará muchas dudas, acláralas pues eso se podría trasformar en insomnio. Vienen días llenos de buenos momentos y oportunidad de emprender un negocio por fin, pues lo has tenido en mente desde hace tiempo y no has logrado materializarlo por mil y unas razones. Amores nuevos llegan, viejos se olvidan, lo importante es que no te quedes inmóvil y disfrutes de cada oportunidad que se te presenta, así como aprender de cada uno de tus errores. Cuida tu alimentación y ya ponte en forma que estar en el face o en casa nomas echado o echada no te va a ayudar ni madres, se productivo y no pierdas más tu tiempo, aprovéchalo.



LEO

Algunas veces caes en situaciones demasiado tontas pues te ganan los sentimientos y el corazón. Posibilidades de cambios en trabajo, familia y con amistades. Ten cuidado con tus planes eres muy de contar lo que vas a hacer y tienes mucha envidia a tu alrededor que podría afectarte, por eso muchas de las cosas no te salen como esperas. Aguas con amores de una noche pues podrían dejar solo vacío en tu vida y hacerse vicio. Deja las tonterías que no te dejan avanzar en el pasado y céntrate en tus proyectos pues van a rendir muchos frutos. No temas a cambios que se pudieran presentar en estos días, ten cuidado a quien le cuentas tus secretos pues podrías estar expuesto o expuesta a que te inventen chismes. Vienen cambios bastante buenos, ponte perra y ve tras tus metas, oportunidades en el amor, pero nos seas tan exigente o no lograras lo que quieres. Viene una lana y muy buena en puerta que te va a ayudar a salir de unos problemas económicos que traías cargando desde hace ya algunas semanas.

CÁNCER

Una amistad podría comenzar a sentir sentimientos de cariño y amor hacia ti, sino te interesa no le ilusiones. Llegará el momento en que entenderás el porqué de las cosas, es momento de que aprendas de los errores que te hicieron caer, no temas arriesgar una vez más, eso sí, mantén siempre la guardia puesta para evitar que te vuelvan a dañar. Es posible que te enfrentes a una situación que te va a dejar un gran aprendizaje solo que debes de saber enfrentar el golpe y no caer en las mismas tonterías. Cuidado con una visita inesperada la cual dejará mucho que desear y lejos de ponerte feliz te pondrá algo tenso o tensa al punto que no querrás que se vaya rápido. Cambios en estado de ánimo y posibilidades de ir a una fiesta o evento, te encontrarás con personas que te caen bien mal y podrías no pasar un buen rato.

GÉMINIS

Si tienes pareja y esta se ha notado indiferente cuestiona que sucede, es muy de guardarse las cosas y al final todo se convierte en una bomba de tiempo. Viene un cambio bueno en el área de los amores pues si tienes una relación todo va a comenzar a fluir de la mejor manera solo es cuestión que comiences a resolver todos esos problemas o conflictos por los que habían estado pasando desde hace algún tiempo. Tu vida comenzará a tomar sentido, eso debido a que muchos de tus planes y proyectos se comenzarán a realizar, en estos días te cargaras de una suerte muy perra que te ayudará a concretar mil de cosas. No pienses tonterías que no son, ni existen, antes de Viene un nuevo amor por parte de una amistad o mediante una red social, posibilidades de cambio de trabajo o de mejorar ingresos. dormir, el futuro es incierto, concéntrate en tu presente, bajaras de peso poco a poco sin proponértelo.

TAURO

Manda a la ñonga a una amistad que te va a meter en problemas pues traerá el gaznate bien suelto y con chismes va a perjudicarte. Familiares lejanos se pondrán en contacto con tu familia. Cuidado con pérdidas de dinero o celular. No descuides mucho la relación con tu familia pues podrías crear conflictos y rencores entre ustedes. Aguas con pérdida de objetos. Te llegará una noticia o sorpresa que te va a hacer el día. Estarás algo sensible en estas fechas, trata de abrir más tu corazón y mostrar le a tu familia tus sentimientos, recuerda que es lo único bueno que tienes. Reuniones familiares importantes y vas a madurar demasiado en muy poco tiempo, ya era necesario hacerlo todo será a causa de que se te va a caer la máscara de tus ojos sobre ciertas personas. Deja el pasado atrás y centra tus fuerzas y energías en lograr tus objetivos, que el mundo ruede, no te detengas por nadie que nadie lo va a hacer por ti. Te llegará noticia de una persona importante.

ARIES

No te confundas en tus sentimientos pues una persona podría sacarte de tu zona de confort. Vienen días en que andarás con el gaznate muy suelto, estarás en contra de medio mundo y eso se deberá a que sentirás cierta inestabilidad o coraje con el mundo debido a que muchos planes y situaciones no te han resultado como esperas. Si sientes necesidad de buscar a una persona de tu pasado no temas en hacerlo pues sentirás un gran alivio y descansarás de tu alma y corazón. Si tienes pareja los celos y le inseguridad podrían dañar demasiado la relación, últimamente se guardan muchos secretos los cuales tarde o temprano saldrán a la luz y ocasionarán un problema. Ya no pienses tanto en el futuro que nadie sabe si estarás en él vive cada día como si fuera el último y disfruta todo lo que la vida pone a tu paso. Deja de hacerte ideas que no son y de creer que el mundo va a cambiar por ti y para ti, es momento de aceptar tu realidad y aprender a vivir con ella. Es momento de renovarte, un cambio de look te vendría perfecto pues te ayudará a sentirte más seguro.