“Pensé que había salido de todo peligro al llegar a Estados Unidos”: la historia de Ender Mata, el joven venezolano herido grave en el atropello de Texas en el que murieron 8 personas

Una hora antes de que ocurriera el atropello en el que el pasado domingo murieron 8 migrantes en Brownsville (Texas), el venezolano Ender Mata García se había comunicado con sus familiares para decirles que estaba bien.

A las 8:30 a.m. hora local (13:30 GMT), una camioneta Range Rover conducida por George Álvarez lo embistió, junto a otras 20 personas que esperaban en una parada de autobús frente a un refugio de personas sin hogar. El sospechoso está detenido. Para Ender todo cambió.

“Sólo pido estar con mi hijo”, le dice a BBC Mundo, Elizabeth García, madre de Ender, quien vive en los Valles del Tuy, a unos 40 kilómetros de Caracas. “Lo poco que sé es que tiene una fractura en la clavícula, que su cerebro sigue inflamado y que lo mantienen sedado“.

La mañana del atropello, la novia de Ender le comentó que había ocurrido un accidente en el lugar donde estaba su hijo; sin embargo, no tenía mayores detalles. “Ella me pasó el video. Pero no lo quise ver. Me quedé nerviosa”, recuerda.

“A la 1 de la tarde, me pareció raro que mi hijo no se comunicara conmigo, así que comencé a preguntar por teléfono a sus amigos si sabían algo. Hasta que me pasaron una foto del accidente y ahí estaba él“.