Samuel Mariño: una rareza dentro del mundo de la ópera

Samuel Mariño no tiene gratos recuerdos de su adolescencia en su natal Caracas. Su “problema” era su voz, que solo cambió parcialmente durante la pubertad.

“Me hacían súper bullying por mi tipo de voz”, dijo Samuel en una entrevista telefónica reciente desde Toronto, donde se encontraba trabajando. “Pero cuando miro a mi pasado y veo lo que yo sufrí en el colegio, fue como una preparación para el futuro porque ahora estoy ‘vacunado’ contra ese tipo de críticas”.

Actualmente, Samuel, de 29 años, no tiene nada de que sentirse avergonzado. Todo lo contrario. El timbre agudo de su voz lo ha llevado por decenas de ciudades del mundo porque se convirtió en un destacado soprano, una rareza dentro de la ópera.

En los próximos días, como parte del final de la temporada 2022-23 de Camerata Pacifica, Samuel hará su debut en Estados Unidos con un programa que incluye piezas de Adams, Bach y Pergolesi. Los shows se efectuarán a partir del viernes en escenarios de Santa Barbara, Ventura, San Marino y el centro de Los Angeles.

La trayectoria de Samuel en el mundo de la ópera comenzó cuando su mamá le sugirió —aunque él dice que “literalmente, me obligó”—, que se dedicara a cantar. Él estaba enamorado de las clases de pintura y del ballet, que comenzó a estudiar desde niño, pero no estaba seguro de querer dedicar su vida a estas disciplinas cuando se graduó del bachillerato.

“Mi mamá me dijo, ‘¿por qué no estudias canto, que te gusta tanto?'”, dijo. “Yo no quería ser cantante porque para mí cantar es muy orgánico, muy natural”.

Con todo y dudas, y luego de haber descartado una cirugía para corregir su voz, se inscribió en el Conservatorio Nacional de Caracas, hasta que, a los 19 años, se subió a un avión rumbo a Francia para estudiar en el Conservatorio de París. Solo llevaba consigo mil dólares y un corazón lleno de ilusiones.

Al llegar a Francia, mientras estudiaba, Samuel tuvo que desempeñar trabajos como cuidar niños y varias tareas en hoteles para ganarse la vida. Varias veces pensó que sería mejor regresar a Venezuela.

“Dije, ‘si a los 26 no he hecho algo con lo que me sienta satisfecho, cambio de carrera'”, dijo.

Cuando terminó sus estudios en París, en 2017, participó en la Ópera de Marseille International Singing Competition, donde ganó el premio Neue Stimmen Audience, o el premio del público. A partir de entonces, su vida cambió.

“A partir de ahí el teléfono empezó a sonar, sonar y sonar”, dijo. “Estoy muy agradecido porque me gusta hacer a la gente feliz; esa es mi pasión”.

En detalle

Qué: Camerata Pacifica con Samuel Mariño

Cuándo y dónde: viernes 7:30 pm en el Music Academy of the West, 1070 Fairway Rd., Santa Barbara; domingo 3 pm en el Museum of Ventura County, 100 E. Main St., Ventura; martes 7:30 pm en el museo Huntington, 1151 Oxford Rd., San Marino, y el jueves 18 de mayo 8 pm, en el Zipper Hall de The Colburn School, 200 S. Grand Ave., Los Angeles

Cómo: boletos $68

Informes: cameratapacifica.org