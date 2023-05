Stephanie Salas será la que entregue a Michelle Salas en el altar y no Luis Miguel

En medio del furor que causó el anuncio de su compromiso con Danilo Díaz Granados, se dio a conocer que Michelle Salas será entregada al altar por su madre, la cantante y actriz Stephanie Salas, esto en lugar de Luis Miguel, con quien cortó su lazo de padre e hija desde hace varios años atrás.

Hace tan solo unos días que la influencer dio a conocer la inesperada noticia de su compromiso con el empresario Danilo Díaz con una tierna publicación en Instagram: “The beginning of forever. Us”, escribió para acompañar dos fotografías en blanco y negro donde aparece abrazando a su prometido.

Bajo esa tesitura, la sección de comentarios se llenó de cuestionamientos hacia la joven sobre los detalles de sus nupcias, siendo la posibilidad de que Luis Miguel asista a su gran día.

No obstante, la hija de Sylvia Pasquel envió un contundente mensaje con el que disipó cualquier duda y dejó claro que el lazo de padre e hija entre él y Michelle Salas no ha sanado. “Hija mía… nada me hace sentir más plena que verte feliz. Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado… ¡así que me agarras fuerte!“, precisó.

Y aunque para muchos este mensaje solo se trató de una tierna demostración de cariño por parte de su progenitora, hubo quienes decidieron leer entre líneas y llegar a la conclusión de que será ella quien entregue a su hija en el altar y no el Sol de México.

Además de Stephanie Salas, la actriz Sylvia Pasquel se pronunció ante la próxima boda de su nieta y bromeó diciendo: “Ya está ruca, se casó más ruca que todas nosotras. Yo me casé a los 17, ella se va a casar a los 33”.

