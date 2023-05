Cómo mantener en buen estado tu parrilla de gas

Qué debes hacer al comienzo y al final de cada temporada, y antes y después de cocinar, para que tu parrilla funcione de la mejor manera

El cuidado adecuado de tu parrilla de gas puede ayudarte a que dure más.

Las parrillas pueden recibir una paliza cada año. Desde humo y grasa en temporada de verano hasta nieve y hielo en los meses fríos, sin mencionar los movimientos a los que se somete a través de la terraza o el patio. Es por eso que nuestras calificaciones de parrillas de gas miden, entre muchas cosas, qué tan bien resiste una nueva parrilla antes de comprarla: nuestros ingenieros realizan una prueba de robustez para capturar exactamente eso, al mismo tiempo que ayudan a evaluar si una parrilla está diseñada para sobrevivir a varias temporadas.

Más allá de tener un diseño con materiales de alta calidad, una parrilla necesita cuidados y un mantenimiento minucioso para que siga funcionando bien durante todo el verano y las futuras temporadas. A continuación, los expertos de Consumer Reports comparten estrategias sobre cómo mantener tu parrilla luciendo y cocinando como si fuera nueva. Sugerencia: no es tan simple como usar una cubierta de parrilla y, en algunos casos, una cubierta puede hacer más daño que bien. Ten en cuenta que el mantenimiento es una cosa diferente a la reparación: si necesita piezas de repuesto, consulta nuestra guía de reparaciones fáciles de parrillas de gas que cualquiera puede hacer y aprende cuánto durarán esos arreglos y cuánto pagarás por las piezas.

Consejos de mantenimiento para la parrilla de gas

A menos que la estés usando durante todo el año, es probable que tu parrilla necesite una buena limpieza antes de encenderla para tu primera comida al aire libre. Examina el interior y elimina las telarañas, ya que pueden causar una explosión grave si se queman. Luego conecta el tanque de propano, abre la válvula y rocía el tubo de gas flexible con una mezcla de agua y jabón para platos. Busca cualquier burbujeo, lo que podría indicar que hay una posible fuga. Si detectas una, solicita un reemplazo. Asegúrate de probar también el tubo recién instalado con la misma mezcla de agua jabonosa.

Antes de cada comida al aire libre

Weber, el fabricante de parrillas más grande de los EE. UU., recomienda cepillar las parrillas después de un precalentamiento de 15 minutos, puesto que los restos de alimentos calientes se convertirán en cenizas y serán más fáciles de quitar. También deberás vaciar la bandeja de goteo, donde se acumula la grasa, para evitar un desastre y reducir las posibilidades de un incendio a causa de esa grasa. Cualquier escama que veas formarse en la parte superior interna de la tapa puede parecer pintura, pero en realidad son depósitos de grasa y humo. Usa un cepillo de acero inoxidable para rasparlos y que no terminen en tu comida.

Durante la temporada

Frota el interior de tu parrilla, incluidas las cubiertas de los quemadores en las parrillas de gas, con agua jabonosa y un estropajo de vez en cuando. La frecuencia depende del número de veces que estés cocinando en la parrilla y los alimentos que estés preparando; si se trata de carnes grasas, deberás limpiar con más frecuencia, tal vez cada tres o cuatro usos, para ayudar a prevenir los incendios.

Protege tu parrilla cuando no la estés usando con una cubierta hecha de un material resistente al agua, como poliéster. (La mayoría de las cubiertas de las marcas están diseñadas para adaptarse a un modelo en particular). Sin embargo, si vives justo en el océano o en un área particularmente húmeda, es mejor dejarla destapada excepto durante las inclemencias del tiempo, para evitar así atrapar el aire salado o húmedo que podría causar la oxidación de esta. Las personas en dichas regiones también deben limpiar las parrillas una vez por semana para eliminar los depósitos de sal y la humedad acumulada.

Después de la temporada

Cuando se acaba la temporada de buen tiempo, frota la parrilla por dentro y por fuera con un estropajo no abrasivo. Usa agua con jabón en la cámara de combustión y en las parrillas, y un limpiador multiusos en el exterior. Guarda tu parrilla cubierta, con el tanque de propano desconectado. De esa manera, si alguien se topa con la parrilla fuera de temporada, no hay riesgo de encender un quemador sin darse cuenta. Un garaje o cobertizo separado es el mejor lugar para almacenar tanques de propano; nunca los metas en casa. Si no tienes cobertizo o garaje, puedes guardarlos al aire libre, lejos de la casa y cubiertos con una lona.

Tres parrillas de gas resistentes diseñadas para durar

