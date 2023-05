Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de mayo de 2023

PISCIS

Vienen días muy buenos en los cuales deberás aprender a renovarte y soltar todo eso que te hace daño y no te permite seguir al 100. Dinero en puerta. Las personas que deben de estar en tu vida son quienes te buscan y procuran, quienes te dan solo dolores de cabeza, estrés y esas cuestiones mantenlos lejos de ti. Manda a la fregada a quien te busca solo cuando se le hincha el asunto. Días muy buenos en los cuales aprenderás a dejar ir y a volver a iniciar desde cero. El día que aprendas a ver más por ti y dejar de ver por quien solo te afecta la vida, ese día conocerás el verdadero sentido de la felicidad y el amor propio. Deja de andar mendigando amor y manda a esa gente a la tiznada que no avanzan ni dejan avanzar. Cierta situación que se te presentará te enseñará a valorar más quién eres y lo que tienes. No permitas que nadie se meta en tus planes y aprende a siempre tener la primera y la última palabra pues sabes bien que la mayoría de las veces tienes la razón.

ACUARIO

Vienen días muy buenos para reflexionar y darte cuenta de lo que en verdad importa en tu vida y de lo que sale sobrando. No seas tan tonto o tonta y manda a la ñonga a quien te complica la vida, deja que cada uno se haga responsable de sus problemas y responsabilidades, no metas las manos al fuego por alguien que no vale ni un pepino. Hay una amistad que siente interés sentimental por ti, pero tiene miedo de acercarse y ser rechazado o rechazada. No te dejes mal influenciar por personas que te rodean pues podrían hacerte cambiar la manera de pensar sobre cierta persona que te interesa mucho. Siempre fuerte queriendo lo mejor de la vida para ti, te importa un carajo la opinión de las personas, pero te afectan mucho los comentarios de tus seres queridos, aprende a decir que no, cuando es no.

CAPRICORNIO

Vienen días buenos en los cuales aprenderás a soltar todo eso que te ha hecho daño y no te ha dejado avanzar al 100. Tu pasado será tu cruz, tu karma te encontrará cuando menos lo pienses, quien te la hace te la paga con creces y prefieres arrepentirte que quedarte con las ganas de algo. Es probable que en este mes sientas ciertos traumas con tu pasado o te agobien tristezas al no ver claro tus proyectos y tus metas y sueños, recuerda que las cosas no vienen solas, tienes que luchar por lo que quieres y conseguirlo, que nadie te detenga en eso y quien lo haga no merece compartir tus triunfos y tus éxitos. La ingenuidad que tenías ha ido desapareciendo, pero para eso tuviste que caerte muchas veces y tuviste que ser engañado de igual forma, deja de joderte tanto la vida y no te hagas daño que no es necesario llegar a esos extremos.

SAGITARIO

Hay días en que solo te gustaría desaparecer de este mundo, no pienses de manera tan negativa y piensa más en las personas que dejarías en este mundo, algunas ocasiones sueles pensar solamente en ti antes que en las demás personas. Deja de ser tan tonto con quien solo te utiliza cuando necesita un favor de ti. Si te conformas con migajas el día de mañana no te quejes de andar hambriento. Cambia tu manera de ver la vida y sé más positivo o positiva. No andes de lengua floja con tus amistades porque la información que le sueltes la andarán divulgando. Tu buen corazón y buena voluntad son la pieza clave para conseguir tus sueños, recibirás noticias inesperadas en próximos días. Ya no busques en otro lado lo que tienes a tu alrededor, date la oportunidad de conocer a quien te rodea pues no te has dado cuenta de que ahí está lo que has buscado desde hace mucho tiempo en personas equivocadas.

ESCORPION

Es probable que sientas necesidad de buscar a quien ya se fue pues te encanta la mala vida y vivir en el engaño y la mentira, deja de juzgarte, el peor juez que tienes eres tú pues sueles ser demasiado duro o dura contigo y eso no debería de ser así, si tú no te amas, te quieres y te valoras y te cuidas nadie lo va a hacer por ti. Cuídate de tus pies y de dolores estomacales. Tu mendigo carácter no te ayuda en nada, por eso algunas veces la gente se aleja de ti, pero eso en gran medida ayuda a quitarte de amistades y personas falsas. No permitas que nadie te haga daño o te haga sentir menos de lo que vales, sabes bien quién eres y hacia dónde te diriges. Cuídate de persona de piel blanca, te quiere comer el mandado o te va a meter en problemas bien gruesos, una sopa de su propio chocolate no le caería nada mal pa que entre en cintura. Cuida mucho la parte de tus sentimientos pues podrías estar poniéndola en riesgo sin razón alguna o con personas que no te merecen en su vida.

LIBRA

Te vienen chismes muy perros de amistades, andan ladrando de más las perras. No descuides la parte de tu cuerpazo criminal porque lo lamentarás dentro de poco tiempo, recuerda que para engordar en muy poco tiempo. Ya no vivas del pasado, recuerda que tienes tu presente y tu futuro para ser feliz. Mientras vivas creando ilusiones falsas seguirás viviendo en la misma miércoles de siempre. Deja de esperar a quien ni te masca ni hace nada por conservarte en su vida, enfócate en tu vida. Muchas oportunidades de un cambio laboral que te va a beneficiar al 100 sin embargo deberás de ser muy inteligente para no cometer graves errores. Deja que el mundo ruede y que los comentarios positivos o negativos hacia tu persona sigan su curso, no cometas los mismos errores que cometiste ya en tu pasado, tienes el poder para remediar cualquier error que hayas cometido, pero no está permitido seguir viviendo en lo mismo.

VIRGO

Deja de pensar que el mundo está en tu contra y hazte responsable de tus propios actos. La vida ha sido injusta contigo en muchas ocasiones, pero debes de saber que ésta no es justa con nadie, siéntete en la gloria pues siempre habrá alguien mucho peor que tú. Nadie ha dicho que la vida es fácil así que deja de quejarte por tonterías que no tienen importancia alguna. La vida te dará un buen golpe para que se te quite toda esa ingenuidad que venías desarrollando. Arreglarás documentos, si tienes pareja pon mucha atención pues se ha sentido un poco desplazado por ti, sino te interesa o importa hazlo saber y si es lo contrario acércate más y muéstrale lo que significa. Ten presente que la vida está llena de altas y bajas, pero cuando aprendes a disfrutar tus aciertos y tus fallas es cuando le encuentras sentido a la vida y conocer la verdadera felicidad. Tu ingenuidad e inocencia es lo que te afecta o daña demasiado, necesitas ser menos mosca muerta, solo así evitarás que te sigan mermando la existencia y jugando con tus sentimientos.

LEO

Nada es gratis en la vida y tendrás que luchar mucho para conseguir lo que deseas en tu vida. Te viene una entrada de dinero muy buena que te dejará grandes ganancias, pero debes de ser cuidadoso con el dinero pues, así como llegará se podría ir. Tienes muchas posibilidades de concretar algo pleno y feliz, pero lo has descuidado mucho por atender otras cuestiones. Tu carácter siempre fuerte y optimista es lo que te sacará de apuros. Deja de guardar rencores, cierra el pasado y ocúpate del presente, te viene un convivio con amistades y posibilidad de salida con una persona que tiene cierto interés por ti. No te dejes opacar por nadie, date la oportunidad de creer más en ti y sentirte orgulloso u orgullosa de lo que has logrado en tu vida. Días de mucha reflexión en los que conocerás la felicidad con tu pareja en caso de tener. Necesitas soltar toda esa basura que has venido cargando desde hace tiempo pues es la que te impide lograr consolidar metas y sueños.

CÁNCER

Cuídate de comentarios de familiares podrían impedir el cumplimiento de tus sueños. Un amor prohibido se presentará y te hará bajar hasta el infierno, tú sabes hasta donde lo permites, podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti por algo que solo durará un rato. Se te presentará una oportunidad para entrar en un triángulo amoroso, ya has pasado por esas situaciones antes, no caigas en eso o de lo contrario quien saldrá lastimado o lastimada serás tú, date a respetar y no aflojes la caricia tan rápido o se perderá el encanto y ya no le volverás a ver la cara al o la interesada. No permitas que nade sobre pase la línea del respeto hacia ti o de lo contrario será imposible detener eso, date a respetar y serás respetado. Te vienen cambios en el amor y posibilidad de sentir atracción por persona que vive lejos de tu tierra. Aprende a no caer en las mismas tonterías de siempre. No te metas en relaciones prohibidas y trata de decir lo que sientes y no quedarte con nada en el buche.

GÉMINIS

Cuida tus espaldas pues te rodean personas a quienes consideras amigos o amigas y se la han pasado despotricando en tu contra con otras personas. Días de mucha luz y reflexión, momentos de tomar el toro por los cuernos y enfrentar cualquier situación que pudiera dañar tu entorno. En tu trabajo se ven envidias debido a nuevos ofrecimientos. Aprende a ser más ahorrativo, a dejar de quejarte del amor y a disfrutar más la vida. Los excesos en la alimentación traerán problemas. Deja de estar quejándote por fregaderas que no son importantes, pon atención a lo que de verdad importa. Una amistad saldrá del closet y te vas a enterar de dos noticias una del ámbito familiar y otra laboral que te traerán algo pensativo pues habrá que tomar decisiones, unas muy perras.

TAURO

Tu instinto siempre te dice cuando alguien te miente o te quiere ver la cara, no permitas que nadie se sobre pase contigo. En el amor no te desesperes, lo mejor llegará mediante una red social o amistad. Grandes cambios llegan y la oportunidad de un mejor trabajo. Te vienen cambios en tu estado de ánimo, podrías meterte en problemas por andar hablando de más sobre cierta amistad, sino estas seguro o segura de la información quédate callado o callada y no digas nada. Un proyecto se lo lleva la tiznada debido a envidia de personas que te rodean. Deja de pensar en lo que ya fue y ya no tiene solución, aprende a ver la manera de mejorar en ingresos. Vienen muchas oportunidades tanto en el amor como en los negocios, podrías recibir críticas de una persona muy importante para ti, que no te afecte y que se te resbalen comentarios negativos. Cuidado con una noticia que llega en estos días, te pondrá muy de malas y podrías despotricar tu carácter con alguien que ni la debe ni la teme.

ARIES

Manda a la fregada a quien te busca solo cuando se le hincha el asunto. Días muy buenos en los cuales aprenderás a dejar ir y a volver a iniciar desde cero. No permitas que nadie se meta en tus planes y aprende a siempre tener la primera y la última palabra pues sabes bien que la mayoría de las veces tienes la razón. Cierta situación que se te presentará te enseñará a valorar más quién eres y lo que tienes. El amor llegará cuando tenga que llegar, así como las oportunidades, mírate en un espejo y si no te gusta lo que ves trabaja en eso. La vida te llevará hacia el lugar y la persona correcta sin necesidad de tener que estar buscando y equivocándote. Dinero en puerta. Retornos del pasado y ansiedad y nervios debido a una noticia que esperas. No te culpes de errores que no son tuyos ni te dejes manipular por nadie, tú tienes el control de tu vida y solo tú decides hasta dónde quieres llegar. Las personas que deben de estar en tu vida son quienes te buscan y procuran, quienes te dan solo dolores de cabeza, estrés y esas cuestiones mantenlos lejos de ti.