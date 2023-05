La verdad sobre los autos usados certificados

Entiende esta alternativa a la compra de un auto nuevo tradicional o usado.

Comprar un auto usado puede ahorrarte dinero y ponerte detrás del volante de un modelo con más lujo de lo que podrías pagar por uno nuevo. Pero algunos compradores dudan en comprar un auto del que se desconoce su pasado. Al menos de que se lo compres a un amigo o a algún familiar, en realidad no sabrás cual fue el cuidado que se le tuvo a ese auto usado o como se manejó. Para hacerle frente a esas preocupaciones, las empresas automotrices crearon la designación de “usados certificados”, conocida por sus siglas en inglés como CPO (certified pre-owned).

Por definición, un automóvil usado certificado es uno que ha sido examinado y se considera en mejores condiciones de funcionamiento que los otros vehículos. Ofrece varios de los beneficios que tienen los autos nuevos y usados.

“Con frecuencia los vehículos CPO son seleccionados cuidadosamente, tienen menos millas y son vehículos más limpios con un expediente sin reclamos”, dice Alex Yurchenko, vicepresidente senior de Black Book, una compañía automotriz de análisis y datos. “También están protegidos contra defectos y reparaciones costosas a través de una garantía extendida del fabricante”. Los autos usados certificados también pueden pasar una inspección de varios puntos que revisa si sus sistemas o componentes necesitan alguna reparación.

Los fabricantes regularmente ofrecen otros beneficios, incluyendo autos prestados de forma gratuita, asistencia en carretera, radio por satélite gratis (por tiempo limitado) y descuentos en las tasas de financiamiento para préstamos.

Todos estos pueden parecer grandes beneficios, pero al final los compradores pagan por estos. Kelley Blue Book estima que el precio de un auto usado certificado fue aproximadamente un 1.8% más alto que el de un auto usado no certificado en el 2022. Dependiendo del modelo, esto puede fluctuar de cientos a miles de dólares por arriba del costo de un vehículo usado similar.

Lo que aconseja siempre CR es ahorrar dinero comprando un automóvil tradicional usado que haya obtenido un alto puntaje de confiabilidad dentro de nuestras calificaciones, después de una inspección minuciosa. Pero basándonos en nuestro análisis de confiabilidad y en los datos obtenidos en una encuesta de satisfacción del propietario que fueron recopilados en más de 350,000 vehículos en el 2022, pagar la prima de un auto usado certificado podría ser una buena decisión. (Los datos incluyen automóviles de modelos entre los años 2000-2021).

¿Son los autos usados certificados tan buenos como dicen que son?

Las concesionarias promocionan los autos usados certificados como la mejor opción debido a su garantía extendida, su condición casi perfecta y sus ahorros de compra en comparación a uno nuevo. Nuestros datos respaldan la afirmación de que, de hecho, son mejores autos. Los autos CPO reportan tener solo un 11% más de problemas durante el tiempo de propiedad que los autos que fueron comprados nuevos, en comparación con los autos usados tradicionales que reportan un 31% más de problemas que los comprados nuevos durante un período de tiempo similar.

Pero no todos los programas de vehículos usados certificados son iguales. Un coche usado puede anunciarse como certificado, pero es posible que no cuente con la garantía del programa oficial de certificación de un fabricante de automóviles. Algunos concesionarios “certifican” los vehículos ellos mismos o venden certificaciones de terceros. Estos tipos de programas de certificación de autos usados tienen sus riesgos.

Por ejemplo, podrías verte entre un embrollo de papeleo cuando se presente el momento de hacer un reclamo de garantía, especialmente si haces el trabajo de reparación en un taller o lugar diferente.

Debes tener en cuenta las diferencias entre los programas, y debes pedirle al distribuidor que te proporcione la documentación completa y oficial para que sepas exactamente el tipo de garantía estás comprando. También, no todas las certificaciones pueden transferirse de un propietario a otro. Así que ten esto presente si compras un coche usado de una persona particular.

Cómo ahorrar al comprar un auto usado certificado

Comprar un auto usado puede generarte ahorros significativos, suponiendo que elijas un modelo que es conocido por su confiabilidad e inspecciones el vehículo en específico con un mecánico independiente, uno que no se beneficie con alguna comisión de venta.

Debido a que los autos usados tradicionales no incluyen una garantía extendida, guarda dinero dentro de un fondo de emergencias para hacerle frente a cualquier posible reparación. (Revisa como se comparan diferentes marcas de automóviles en cuanto a sus costos de mantenimiento y reparación a largo plazo.)

Si un vehículo usado no certificado aún está cubierto bajo su garantía original, el comprador puede adquirir una garantía extendida que este respaldada por la automotriz a un precio negociado.

Otras precauciones que hay que tomar: Realiza una búsqueda en Internet del VIN completo (número de identificación del vehículo) para ver si aparece alguna información que te revele algo importante del vehículo, ingresa el VIN en safercar.gov para verificar si hay algún retiro del mercado vigente y compra un informe sobre el historial del vehículo de algún proveedor como como AutoCheck o Carfax. (Aunque puede ser una herramienta útil, hay que tener en cuenta que un reporte de su historia limpio no es garantía de que el vehículo nunca haya estado implicado en un accidente.)

Si decides comprar una garantía certificada para vehículos usados, recuerda que el precio suele ser negociable.

