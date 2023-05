Biden llama a la supremacía blanca “la amenaza terrorista más peligrosa” del país

Este sábado el presidente Joe Biden pronunció un discurso en la ceremonia de graduación en la Universidad de Howard donde afirmó que la democracia estadounidense está siendo atacada, además, de lanzar un error discurso en contra de la supremacía blanca, informó Político.

“Las fuerzas más antiguas y siniestras pueden creer que determinarán el futuro de los Estados Unidos, pero se equivocan. Nosotros determinamos el futuro de América, ustedes determinarán el futuro de América”, dijo el mandatario.

Biden, quien busca ganar el voto de los estadounidenses jóvenes afroamericanos, aprovechó para decir que “la supremacía blanca es la amenaza terrorista más peligrosa en nuestra patria. Y no digo esto porque estoy en una HBCU negra, digo esto a donde quiera que voy”.

Con el ánimo a tope, el mandatario que buscará un segundo mandato, impulsó a los votantes a “luchar por el alma de la nación”.

“El progreso hacia la justicia a menudo significa un feroz retroceso de las fuerzas más antiguas y siniestras. Eso es porque el odio nunca desaparece, sale debajo de esa roca. Y por eso también conocemos esta verdad: el silencio es complicidad. No podemos permanecer en silencio”, dijo.



También reconoció que el camino hacia el futuro no será fácil, haciendo referencia a su hasta ahora contrincante más duro, Donald Trump, “seamos claros, hay quienes no te ven. Quienes no quieren este futuro. Hay quienes demonizan y enfrentan a las personas entre sí. Hay quienes harían cualquier cosa, sin importar cuán desesperado o inmoral sea para aferrarse al poder”.

El medio antes citado señaló que si bien hubo aplausos durante el discurso, también hubo quien se animó a sacar carteles que reprochaban a la Administración Biden el poco apoyo que tiene hacia la comunidad afroamericana.

