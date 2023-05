Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de mayo de 2023

PISCIS

Hay días en que sentirás más que nunca el amor de un ser querido que te protege desde otro mundo trata de comunicarte con el antes de dormir, una veladora blanca le vendría bien. Cuida más a tu familia pues la has descuidado mucho, recuerda que es lo más valioso que tienes. Ten cuidado a quien le das caldo con el dedo, porque eres muy de encender el boiler y después ya te anda porque no te quieres meter a bañar. El amor tocará tus puertas, pero vas a necesitar un mucha paciencia y comprensión para poder aceptar las condiciones que te querrán imponer, no te dejes manipular ni influenciar por esa persona, si te quiere que te acepte con tus defectos y virtudes. Viene un desprendimiento muy perro de una persona, debes aprender a soltar y dejar ir, nada es para siempre y no mereces a nadie que con sus desprecios o falta de tiempo y actitud te haga sentir de la fregada. Te vienen grandes cambios y oportunidades, una relación podría surgir cuando menos lo esperes, persona de piel blanca se alejará de tu vida.

ACUARIO

Recuerda que las oportunidades tienen fecha de caducidad, no desaproveches nada de lo que está llegando a tu vida. Te vienen cambios muy buenos en tu actitud y forma de ver la vida, comprenderás que si muchas cosas no se dieron en su tiempo fue por una razón. Pon atención a las señales que se te presentarán en estos días pues te llegarán nuevas oportunidades laborales y reuniones o fiestas en las cuales la pasarás de la mejor manera. Pon atención a tus sueños pues te revelarán una gran verdad que está por suceder. Cuida mucho tu parte emocional y no permitas que ya nadie te lastime. Si sigues descuidando tu alimentación subirás mucho de peso y se te va a complicar. Si una relación está destinada a esconderse aléjate cuando antes pues eso significa que nomas te quieren pan un rato o shingarte lo que viene siendo la caricia, fin de semana de pensar muchas cosas pa el futuro, mejor ya no te mortifiques y mejor vive tu presente, no se sabe a ciencia cierta si tendrás un futuro, mejor disfruta tu presente como si fuera el último.

CAPRICORNIO

Momento de ponerte las pilas en todo, dejar de andar de arrastrado y mandar a la fregada a quienes no te dan el sí ni dejan que otros u otras te lo den, quita de la puerta a esas personas que no quieran entrar en tu vida, pero bien que estorban en el camino. Podrías ser víctima de pérdida de objeto material, necesitas ser más cuidadoso con tus cosas. Cuida mucho las cuestiones de promesas, podrías comprometerte a cosas que no puedes cumplir. Si ya te dañaron pues ni pa que te quejes la vida sigue y el daño ya está hecho, comienza a vivir la vida y disfrutar lo que te ofrece para poder cicatrizar heridas del pasado; es momento de quitar toda esa plaga que te rodea y no te deja avanzar, las traiciones nunca terminarán, pero de ti depende que te tumben o te mantengan de pie. Trata de respirar 10 segundos cuando estés molesto o molesta pues sueles ser muy impulsivos y decir cosas que en realidad no sientes, pero salen de ti por coraje.

SAGITARIO

Te van a invitar a una fiesta, convivio o reunión donde va a haber personas que te van a caer bien mal, no te mortifiques solo ignora a esas personas que no vale la pena que te amargues el rato, recuerda que a la gente jamás la vas a tener contenta y si no te mantienen pues menos deben de importarte. Necesitas aprender de tus errores y mantenerte de pie ante todas las inclemencias que te pone la vida, el verte fuerte y no dejad@ debilita a tus enemigos ya que eso no les gusta, trata de ocultar más tus sentimientos, muéstraselos a quien de verdad valga la pena y te valore, ten presente que no todos tienen derecho de apreciar lo que hay dentro de ti. Momentos de empezar de cero, de cerrar ciclos que dejaste inconclusos. La llegada de dos personas de piel blanca te va a enseñar grandes cosas que desconocías acerca de la vida. Déjate de fregaderas y aprende a ver más por ti, te has descuidado mucho y no es fecha en que comiences en buscar la manera de verte bien, tienes muchas posibilidades de recuperar tu cuerpazo criminal sin embargo caes en la tentación y no te aguantas las fregadas hambres.

ESCORPION

Si sientes que has perdido el suelo, recuerda todo lo que has vivido y pasado y así sabrás que no vale la pena intentar ser alguien que no eres por complacer a gente tonta que no tiene nada más que hacer que estar engrosándote la existencia, la final la gente te va a valorar por tus sentimientos y no por lo que vistes o tienes. Traerás mucha suerte en juegos de azar sin embargo es importante que no apuestes el dinero que no tienes. No se te olvide de dónde vienes, hay muchas oportunidades de crecimiento en el área de los negocios. Si has estado preocupado por una situación que no se ha resuelto no te preocupes que a más tardar a finales de mes se resolverá. Te llegarán noticias que te dejarán mucho qué pensar. Ten cuidado con cambios de humor repentinos, andarás en un tono muy bipolar. La noticia de la posible llegada de un nuevo ser a tu vida te pondrá feliz. Si tienes pareja ponte las pilas pues hay dos personas que le andan rondando y a tu pareja no le son indiferentes.

LIBRA

Es momento que veas por tu felicidad, a la tiznada las esperas y las faltas de dignidad, cuida más tu imagen ante la persona que te gusta pues podría decepcionarte de tu manera de comportarte. Ten cuidado con amistades de tu trabajo pues te podrían meter en chismes que afecten tu reputación. Que no tengas pareja no significa que las cosas vayan mal, aquí el problema es que no sabes convivir con tu soledad, recuerda que solo viniste y solo te irás, deja de andar con ese letrero de urgido o urgida, la persona correcta llegará cuando tenga que llegar. Es posible que recibas ofertas de trabajo o algo que tiene que ver con curso o escuela, podría interesarte realizar algún curso o prepárate en algo que siempre has querido, se te dará la oportunidad. Cuídate de cambios de humor y de infecciones en garganta. Chismes muy perros te van a poner de malas, ten cuidado con lo que saldrá de tu boca pues dañarás a familiares. Vienen movimientos perros en tus estados de ánimo días amanecerás muy pleno y feliz y otros que ni te toquen porque soltarás golpes, aprende a controlar tu carácter, es muy explosivo y sueles lastimar a muchas personas sin darte cuenta.

VIRGO

Empiezas nueva etapa llena de nuevas oportunidades en todos los ámbitos de tu vida, date la oportunidad de conocer nuevas personas y de dejar de mendigar cariño, amor y atención a quien no te pela y no hace nada por conservarte en tu vida. No pierdas tu tiempo en realizar cuestiones que no te dejan nada de por medio, es importante que visualices hacia donde te diriges y qué estás haciendo para llegar a ese lugar. Ten cuidado con la manera en que administras tu dinero, podrías tener problemas económicos al finalizar el mes. Las decepciones se dejarán venir, pero ni te preocupes que andarás en modo perro o perra y ya no sentirás los golpes que la vida te pondrá. Déjate de tonterías, ya bájale a la tortilla y los chescos, has descuidado mucho tu figura y estas engordando mucho, ponte las pilas y preocúpate un poco más por tu físico. Vienen cambios perros en tu vida pues te darás cuenta de que todo eso que no quisiste creer de una persona resultó más que cierto.

LEO

Amores se irán y otros vendrán si alguien no llegó contigo a tu presente ni a tu futuro sus motivos tendrían, la vida nunca se equivoca y las personas que siguen a tu lado son las verdaderamente importantes. Cuida mucho las relaciones familiares pues podrías cometer una imprudencia con un familiar al punto de terminar molestos. La vida te pondrá una prueba muy perra para que recapacites y te des cuenta lo que tienes a tu alrededor y no has aprovechado, basta de mendigar migajas de cariño y atención por personas para las que no significas nada, es momento de ver por ti y las personas que siempre han estado contigo. Noticias inesperadas mediante un inbox, mensaje o llamada en los próximos días que te cambiarán tu humor. Te estás convirtiendo en una persona muy dura y con justa razón, solo así lograrás que nadie te friegue y se sobrepase contigo. En la economía algunos problemas, sueles gastas más de la cuenta y después te la vez muy presionado o presionada.

CÁNCER

Te esperan días grises por una noticia que te pondrá de muy mal humor, al final te darás cuenta el por qué fue mejor que las cosas sucedieran de esa manera. Cambia tus pensamientos tontos, en las noches te deprimes mucho y has pensado en qué vas a hacer cuando esas personas que son importantes en tu vida se vayan, disfruta cada momento que vives con tus seres queridos y muéstrale tus sentimientos para que en un futuro no te arrepientas de lo que nunca dijiste. No cambies tu sentido de humor pues es lo que atrae a las personas. No seas tan controlador o controladora con tu pareja en caso de tener, aprende a darle su lugar y respetar su libertad. Mejoras en los dineros y te llegará dinero extra que te debían. Posibilidades de un encuentro casual con ex amistad, no busques la manera de fregarla solo observa, sonríe y calla, muéstrale que estas mejor que nunca y que la vida no se ha detenido por su traición.

GÉMINIS

Te vienen cambios muy buenos en tu estado de ánimo, mejorarás mucho. Ten cuidado con lo que salga de tu boca pues podrías cometer ciertos errores los cuales te lamentarás en un futuro cercano. Un familiar podría meterte en chismes, ni hagas caso, tu sigue en tus cosas, debes aprender a que se te resbalen criticas recuerda que eres de los signos más fuertes del zodiaco. No te sientas mal si las cosas no funcionaron aprende a quedarte con los mejores momentos, deshazte de todo eso que te hace daño e impide seguir tus sueños. Quizás no fuiste lo que esa persona deseaba en su vida, quizás eras más de lo que necesitaba pues estaba acostumbrado o acostumbrada a quedarse con la basura. Tu pareja andará muy cariñoso o cariñosa ni te emociones mucho que en unos días sabrás que es lo que quiere o necesita. Te cuelgas mucho cuando algo no sale a la primera, pero el éxito va a radicar en las veces que lo intentes pues mejorarás poco a poco. Cuando logras enamorarte eres capaz de cambiar el mundo de quienes te rodean pues sueles derramar mucha paz y confianza.

TAURO

Hay posibilidades de mejorar en el aspecto de los ingresos solo no inviertas sin antes de estar seguro o segura de que te dejará ganancias. Si estás viviendo una relación ponte ya las pilas y dedícale más tiempo que se está enfriando mucho por estar pensando el fregadera y media que ni al caso. Tu sentido de humor te ayudará mucho atraer a muchas personas a tu vida sin embargo deberás de ser bien cauteloso o cautelosa pues podrías dejar entrar a tu vida a personas que solo te utilizarán para lograr alguno de sus objetivos. Es momento que pierdas el miedo y mandes bien lejos a esas amistades falsas que solo te buscan cuando necesitan un favor, no tienes por qué mendigar cariño ni atención de nadie, recuerda que quien te quiera estará contigo principalmente en los peores momentos. Días en los que tendrás que tomar ciertas decisiones muy fuertes que cambiarán tu destino.

ARIES

Cuídate mucho de una persona de tu pasado pues vendrá a incomodar tu presente y llenarte de obstáculos tu vida. Si tienes pareja momentos de pura pasión se aproximan. Embarazo de familiar y retorno de amistad del pasado, debes llevarte las cosas más tranquilas para evitar problemas a futuro. Posibilidades de encamarte con una amistad, ten mucho cuidado pues podrías enamorarte mucho de esa persona. Tus sueños te revelarán una gran verdad que habías esperado. Cuidado con robos y perdidas de objetos. Posibilidad de propuesta de trabajo que te dejará grandes ganancias. Quizás cometiste muchos errores que te pusieron en el lugar que ahora te encuentras, no temas ya por esas fallas y mejor busca la manera de solucionar dichos problemas cambiando tu manera de pensar y de ser. Algunas veces te flagelas mucho y te culpas de todo lo que pasa a tú alrededor y no debe de ser así, deja que las personas se hagan responsables de sus actos y no cargar con maletas que no son tuyas.