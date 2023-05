Peso Pluma se va contra la prensa ante especulaciones sobre su vida privada

El éxito musical de Peso Pluma crece sin parar, en las últimas semanas sus corridos tumbados se han convertido en todo un fenómeno. El artista se ha caracterizado tener su vida privada en hermetismo, sin embargo, existen muchos dimes y diretes sobre sus supuestos orígenes, colaboraciones, enemistades y hasta amores.

En este sentido, el cantante decidió romper el silencio reaccionando a las diversas especulaciones sobre su vida fuera de los escenarios y aseguró que la prensa no lo conoce.

“Yo me dedico a hacer música y lo seguiré haciendo. No se vayan con la finta. La prensa no sabe nada de mi vida, mucho menos de lo que me rodea. No crean todo lo que ven en internet”. Peso Pluma

El intérprete de ‘El Belicón’ aseguró que no se estaba refiriendo a ningún tema en específico. Asimismo, dejó claro que solo está enfocado en producir música y no le interesa ofrecer entrevistas.

“No me refiero a un tema en específico. Solamente he estado más enfocado en la elaboración del disco y no he dado declaraciones ni entrevistas porque no me guste el chisme. PD: los amos a todos, pura Doble P”, concluyó.

Captura de pantalla en Instagram: @pesopluma.

¿Su abuelo tenía vínculos con narcos?

Recientemente, Pepe Garza dijo en el programa ‘Chisme No Like’, que el abuelo de ‘Doble P’ sería Pedro Eleodoro Cázares Laija, conocido como Eleodoro Elenes, ‘El Culichi’, un hombre que fue uno de los pistoleros y mano derecha Pedro Avilés Pérez también conocido como “Don Pedro” o “El León de la Sierra”.

Supuestamente el abuelo de Emilio Hassan Kabande Laija, verdadero nombre de Peso Pluma, trabajaba con uno de los “jefes de jefes” de un cartel en Sinaloa.

Tendría que pagarle a Eslabón Armado por ‘Ella Baila Sola’

Mucho se ha dicho sobre una supuesta enemistad entre el joven de 23 años y Eslabón Armado. Incluso, según el medio estadounidense TMZ, tendrá que pagarle al grupo de regional mexicano por los derechos de composición de la canción ‘Ella Baila Sola’.

Esto sería en reacción a haberse presentado a cantar el tema sin haberlos invitado ni nombrado en ‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon.

