Video: Carolina Sandoval presume emocionada la transformación de su espectacular clóset

La influencer venezolana Carolina Sandoval, de 49 años y quien es mejor conocida como ‘La Venenosa’, recurrió a su cuenta de Instagram para recordar la drástica transformación que le hizo a su clóset tras mudarse a su nueva casa.

“Recordando ando cuando me transformaron mi clóset”, escribió la expresentadora de ‘El Gordo y La Flaca’.

A continuación detalló lo importante que es ese rinconcito para ella, así como la personalización de los más diversos espacios de su residencia:

“Para mí personalizar mis espacios es maravilloso, me hace feliz, me saca muchas sonrisas y me hace soñar despierta”, se lee en la descripción de su video.

Antes de la remodelación, su armario lucía cajoneras de tono marrón y piso de duela, pero ahora ya es totalmente de color verde y gris, incluida la puerta de acceso.

“Hoy en día este clóset es uno de mis rincones favoritos, donde guardo algunas de mis preciosas piezas de vestir, como mis zapatos, y qué creen no solamente guardo mis zapatos, sino que hasta me complacieron haciéndome un vanity para horas arreglándome aquí adentro. Es que, a diferencia de muchas personas, yo soy de las que vive metida en el clóset. Me encanta”, se le escucha decir en un fragmento de su material.

