Youtuber ‘ByViruzz’ se consagra en la cartelera de DAZN con salvaje KO

El famoso youtuber ‘ByViruzz’ ganó su primera pelea internacional de boxeo en la cartelera de la ‘MF & DAZN: X Series 007’ este sábado 13 de mayo en el OVO Arena Wembley frente al creador de contenido americano, DK Monkey con un impresionante golpe que lo dejó KO.

El español de 31 años le tocó pelear en el segundo combate de la noche y salió con short rojo y negro. Los primeros compases del duelo fueron de estudio por parte de ambos peleadores, pero en el segundo asalto de encontronazo pactado a cuatro, el influencer le propinó a DK Monkey una combinación de golpes que finalizó con un izquierdazo con el que lo mandó a la lona.

¡QUÉ ABSOLUTA LOCURA DE KO DE @ByViruZz! 🔥



¡Eso no es un gancho! 🤯 ¡Es un MISIL para mandar a DK Money directo a la habitación del sueño! 😴 ¡QUÉ BARBARIDAD!#KSIFournier 🥊 pic.twitter.com/KBvZXyWAzT — DAZN España (@DAZN_ES) May 13, 2023

Ambos boxeadores sintieron el poder de la pegada, pero fue el oriundo de Zaragoza el que pudo marcar diferencias a pesar de también besar el suelo. Víctor Mélida (ByViruzz) se terminó llevando la pelea en el segundo asalto y ahora centrará su atención en la Velada del Año III, organizada por el reconocido streamer Ibai Llanos.

Viruzz (Victor Melida Cambra) (L) y DK Money (Dakota Miller) intercambian golpes durante su pelea de peso crucero de la Serie X 007 en Wembley Arena el 13 de mayo de 2023 en Londres, Inglaterra. (Foto por Paul Harding/ Getty Images).

Esta serie de combates organizados por DAZN, responde a una nueva cartelera en la que participan las principales figuras del entrenamiento en redes sociales.

“Lo importante es levantarse”

Al término del segundo evento de la noche, el youtuber habló en exclusiva para los micrófonos de DAZN y explicó las sensaciones experimentadas en el ring. “Por un momento que te caigas, no importa. Lo importante es levantarse (…) cuando me he caído, me sentía mareado. No veía mucho con el ojo derecho”, reveló.

¿Quién es ‘ByViruzz’?

Víctor Mélida, mejor conocido como ‘ByViruzz’, tiene 31 años y una sólida carrera en redes sociales acumulando una comunidad de 10 millones de seguidores. Tras desistir de ser jugador profesional de balonmano, se dedicó a la creación de contenido y ahora está incursionando como profesional dentro del boxeo.

Este tipo de combates cada día van tomando más relevancia hasta el punto que el creador de contenido, Jake Paul, ha tenido apariciones en la WWE y en el mes de agosto se verá las caras con la leyenda de la UFC, Nate Díaz, en un duelo pactado a ocho rounds en el American Airlines Center de Dallas.

Sigue leyendo:

· Dos modelos de OnlyFans terminan a golpes la conferencia de su combate de boxeo

· Reconocida influencer mexicana pide a ‘Canelo’ Álvarez, Julio César Chávez u Óscar de la Hoya que la entrenen para su debut en el boxeo

· Estrella de la UFC quiere pelear con Gervonta Davis y Ryan García en el futuro

**